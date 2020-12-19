〈郭台銘開講〉鴻海不是家天下傳賢不傳子 交棒劉揚偉是對股東最大的交代

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘，今 (19) 日表示，鴻海是上市公司，不是家天下，若以公司治理最高原則是最大利益、公開透明來看，鴻海董事長交棒給劉揚偉，傳賢不傳子，是對鴻海股東最大的交代。

郭台銘表示，對劉揚偉有三個感謝，第一，劉揚偉接班後，雖然擔了單了更大的責任，但沒有要求任何一分加薪跟酬勞。

第二，郭台銘認為，劉揚偉是科技人出生，由他帶領鴻海，會比自己帶領好，而劉揚偉所提出的長期規劃，雖然不是立竿見影，但台灣半導體也是 30 年、40 年磨一劍，劉揚偉不但可以勝任，對鴻海股東及客戶都更好、更正向，

最後，郭台銘也指出，大家都說鴻海公司治理不好、不夠透明，，主要是過去做很多 OEM 業務，不是不想透明「是客戶不想讓鴻海透明」，也有自己的困難，但現在劉揚偉提「3+3」、鴻海研究院計劃等，都是自主發展，所以都可以透明。

郭台銘表示，若以公司治理最高原則是公司最大利益以及公開透明來看，傳賢不傳子，是自己對鴻海股東最大的交代，也非常支持劉揚偉，在鴻海有絕對的權利跟決定權，從不干涉，整體交棒接班非常順利、沒有縫隙，感到相當滿意。