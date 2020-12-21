【Wen姐筆記】耶誕長假前 內外資先搓湯圓！

本周即將進入耶誕與新年長假，外資準備放假，內資準備接棒當家，今年底倒數 9 個交易日，根據往年經驗，隨成交量縮小，指數波動震盪幅度也將縮小，而本周上半周，內外資將先「搓湯圓」! 加權指數上周以 14249.96 點作收，成交值 2493 億元。關鍵點位為 14176、14256 與 14282 點。

隨月線不斷往上，多方的重要防守區往 14100 點城池墊高，兩端哨站為 14080 與 14122 點，只要能守住此一區間，盤勢仍在多方疆域。當然如果內資要接棒，最好能夠守穩 14155 點與 14200 點城池，14200 點兩端哨站為 14176 與 14216 點，如能站穩 14216 點，短多仍將維持控盤權，指數還是有機會往 14256 與 14300 點關卡挺進。14300 點兩端哨站為 14282 與 14311 點，最好能夠站穩 14333 點之上，則台股今年底將有機會拉尾封關，往 14366 與 14400 點挺進。

不過投資人得提防 14080 點未能守住，提前獲利了結賣壓與追高停損賣壓出籠，指數修正幅度恐擴大，進入 14049 與 14000 點關卡保衛戰，14000 點兩端哨站為 13979 與 14014 點。

在籌碼面部分，台股進入年底倒數 9 個交易日，散戶明顯比法人積極，外資在現貨市場部分，買賣超幅度不大，台指期仍為淨空單 5967 口，不過散戶小台指留倉卻翻多! 另外融資券部分，融資攀高至 1791 億元新高水位，百萬融券大軍也增援 1.1 萬張，融券餘額又攀升至 113 萬張!

年底封關前大戲，仍是作帳與結帳行情，法人比手腳快，集團股也不想今年的帳面難看，因此內資法人持股比重較高的個股，以及具有集團股色彩個股，短線上比較熱鬧! 細心的投資人將可發現，短線上鴻家軍、聯家軍旗下個股，頗有輪動意味，除了各電子集團股外，傳產族群中，同樣兼具集團色彩個股，年底也有搭作帳行情列車的意味。但投資人的保平安法則，仍是爆量勿追高! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)