〈台股風向球〉趨於量縮整理清淡盤 中小股各自表態

上周台股多方無畏結帳賣壓，逢低承接力道強勁，一周來僅跌 11.73 點，周線仍連 7 紅，隨著時序接近歐美年底長假，法人認為，今年大型法人操作已近尾聲，預期量能將持續縮減，呈現量縮盤整清淡盤，不過，上市櫃合計仍有多達 20 檔周漲幅超過 20%，反映資金行情續航力不減，內資主力積極操作中小股，個股走勢將更為活潑。

上周集中市場賣壓主要來自自營商結帳，合計賣超逼近百億元，外資則買超近 120 億元，不排除是看好元月行情而提前布局。

外資買盤仍集中在貨櫃海運，一周來買超陽明多達 6.2 萬張，買超長榮 3.2 萬張，同時，欣興、日月光投控、華新、鴻海和仁寶也獲加碼 2 萬張上下，顯然對中大型股後市展望看佳者，先行加碼。

消息面上，永豐投顧提醒，全球疫情仍持續升溫中，美國新增病例已來到每日 23 萬例，單日死亡人數更創高峰，隨著耶誕假期報到，不排除疫情更加嚴峻，而疫苗施打進度成短線決定市場信心的關鍵，留意一旦出現反應不良或是運送困難等不利訊息，恐怕將對已處高點的股市造成恐慌賣壓。

元大投顧認為，歐美長假將至，逢高獲利調節的誘因加重，不過，美國聯準會最新決議出爐，持續現行近零利率的貨幣政策到 2023 年，且台灣再次遭列美匯率操縱國觀察名單，使新台幣易升難貶，反而台股短期內不會有資金大幅撤出的風險，震盪可以漲多修正視之。

整體來看，法人認為，本周將由內資主力引領中小型股衝刺年底前作帳行情，而多數大型股將持續狹幅震盪，盤勢以漲多修正、個股表態的可能性較高，而短線國際多空訊息，主要聚焦在疫苗施打成效、美國最新一輪紓困案的進程等。