5G專網明年發酵 Open RAN開放聯盟獲導入仍有挑戰

日月光投控 (3711-TW) 攜手中華電 (2412-TW)、高通 (QCOM-US) 打造全球首座 5G mmWave(毫米波) 企業專網智慧工廠，吸引市場關注企業專網建置的發展，業界普遍看好，5G 企業專網將在明年發酵，但觀察開放網路聯盟 Open RAN 發展，受限各組織協定標準相容等問題，估未來 3-5 年內在專網市場的占比，仍僅達 1 成。

資策會產業情報研究所 (MIC) 日前表示，Open RAN 生態將在明年加速擴展，今年也有大型電信商部署 Open RAN 架構進行示範，包含電信基礎建設計畫 (TIP) 及 O-RAN 聯盟，都積極提升互通性，確保未來架構能順利導入。

目前，全球電信網通設備仍有逾 9 成市場由諾基亞 (NOK-US)、愛立信 (ERIC-US) 等傳統電信商掌握，市場高度集中，隨著網路進步，開放架構模式成未來趨勢，2011 年就有開放式網路基金會 (ONF) 成立、2016 年臉書 (FB-US) 也發起 TIP，2018 年 AT&T 等五大電信商則號召成立 O-RAN 聯盟，瞄準下一代電信技術布局。

觀察各聯盟間，多數成員重疊性高，以 TIP、O-RAN 聯盟為例，諾基亞、愛立信、臉書、英特爾 (INTC-US)、中國聯通均在兩大組織中，台廠中，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯穎 (6669-TW) 也均是成員之一。

資策會認為，TIP、O-RAN 組織成員高度重疊，但組織間標準不盡相同，雖然近年組織間積極提升互通性，但像諾基亞、愛立信等傳統電信商同樣也在組織內，試圖在未來 5G 開放架構下，掌握既有商機及地位，因此評估未來 3-5 年，Open RAN 發展仍具挑戰，在全球網路設備市占率仍僅達約 1 成。

產業人士認為， Open RAN 商機將從明年開始發酵，且專網發展快過公網，雲達總經理楊麒令就對明年營運樂觀，除伺服器需求穩健外，5G 公網、企業專網領域商機發酵，加上今年疫情遞延效應，明年白牌伺服器市場龐大商機可期。

隨著 5G 網路帶來新一代技術革命，各大企業正積極導入 5G 專網服務，提高企業效率、資安，不過，台廠除積極參與各開放聯盟，拿到 5G 開放架構門票之外，仍須在各自專業領域中積極爭取 5G 白牌設備商機。