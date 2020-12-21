兆豐金菁業獎勇奪四大獎 稱霸公股銀行

有金融界奧斯卡之稱的「第十屆台灣傑出金融業務菁業獎」18 日舉行頒獎典禮，兆豐金控子公司拿下「最佳海外發展奬」特優獎、「最佳風險管理奬」與「最佳消費金融奬」優等獎、「最佳票券金融奬」優等獎，稱霸公股銀行。

由金融研訓院主辦的菁業獎今年計有 41 家金融機構提出 120 件案件參賽角逐，創下歷屆新高紀錄，在如此競爭激烈環境中，兆豐金控勇奪四大獎項成果豐碩。

兆豐金核心子公司兆豐銀行全球布局完善，挺台商挺政府贏在新南向，榮獲「最佳海外發展奬」特優獎，而智能化的風險系統以及推展消金業務的卓越表現，則拿下「最佳風險管理奬」、「最佳消費金融奬」優等獎；兆豐票券也獲得「最佳票券金融奬」優等獎。

兆豐銀行董事長張兆順表示，兆豐近年來投入相當多的人力、物力以及財力，全面提升洗錢防制改善工程，不但讓獨立監督人提早退場，也建置了符合國際標準的洗錢防制與制裁的全球化規章，在海外拓展方面，以因地制宜的策略，布局全球。

值得一提的是，兆豐銀行甫獲英國 The Banker 雜誌評選為 2020 台灣最佳銀行，張兆順表示，兆豐銀行會繼續努力，朝著亞洲最佳區域性銀行邁進。

兆豐銀行本次以「兆豐挺台商，贏在新南向」為主題榮獲「最佳海外發展奬」特優獎，以多年海外據點成功的經營經驗，成立「新南向行動策略小組」推展、整合、管理新南向業務，並主辦及參與各種新南向相關活動增加資訊交流。

此外，銀行也建置「商情通報系統平台」，交換新南向國家商情、業務機會及產業訊息，提升商機開發效能及對客戶的服務效率，加上新推出的「1000 億新南向融資專案」提前達標，提供台商全方位專業的金融服務，力挺台商共創新南向榮景，深獲評審團肯定。

兆豐銀此次也以「前瞻洗錢防制風險管理智能化全球風險評估系統」獲得「最佳風險管理奬」優等獎，以洗錢防制及打擊資恐的風險管理團隊，結合計量財金統計分析及大數據分析專才，搭配自行開發的系統化全球風險管理平台，透過系統標準化資料邏輯，利用趨勢分析達到提前風險預警，結合交易監控或制裁掃描系統警示情形，成為國內首家將洗錢與制裁風險分開獨立進行風險評估的銀行。

在消金業務方面，兆豐銀行推出的「房貸 e 把兆」線上平台，以「智慧鑑價引領線上房貸服務進化」獲得「最佳消費金融奬」優等獎，運用金融專業與數據模型，提供民眾線上快速查詢房價行情、生活機能、房貸試算、貸款額度利率等資訊，一站式服務滿足民眾各項需求。

兆豐票券則是重視經營績效並兼顧風險管理，是市占第一、獲利最佳、資產規模最大的票券金融公司，其建構有效率的交易式吸引企業法人，其優異表現有目共睹，也因此榮獲「最佳票券金融奬」優等獎。

兆豐金菁業獎勇奪 4 項大獎。(圖：兆豐金提供)

張兆順表示，2020 年是金融科技發展充滿動力的一年，不僅科技本身不斷進化、純網銀的加入、大數據、雲端運算、人工智慧及區塊鏈高度相關的金融科技產業蓬勃發展，迎接金融科技新浪潮，兆豐持續轉型透過數位化創新金融產品與服務，提升金融科技的競爭力。

