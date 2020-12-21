宏致車用布局報捷 吞美系電動車大廠肥單 明年首季放量出貨

連接器廠宏致 (3605-TW) 車用領域告捷，公司透露，今年新增多家客戶，當中更包含美系電動車龍頭廠，將供應先進駕駛輔助系統連接器及相關零組件，預計明年首季逐步放量出貨，車用業績估較今年成長 5 成。

據了解，宏致是倒車雷達廠同致 (3552-TW) 的供應商，受惠同致打進美系電動車品牌，供應先進駕駛輔助系統，宏致也受惠，模組的連接器及內部機構件等近期陸續獲得原廠認證，明年首季開始出貨。

因應美系電動車客戶的需求，宏致中國昆山廠第四季也啟動擴產，並依後續訂單狀況持續擴產，且除美系電動車大廠，也取得其他新客戶訂單，加上既有歐系車廠、台系車用零組件廠等客戶挹注，預計明年車用將有顯著成長。

今年雖然有疫情影響，但宏致整體營收不減反增，車用營收占比從 6%，增加至 7-8%，公司認為，明年在新客戶新產品挹注下，車用占比可望跳增至 10% 以上。

宏致產品營收占比來看，網通約 10%，工業電腦及不斷電系統等工控應用約 20-25%，筆電以及消費性電子則各約 30%，公司認為，除了車用之外，明年網通領域也會有不錯的成長幅度，將成推升營運成長的主要雙動能。