台微醫1月下旬轉上櫃 脊椎醫材明年打入大型醫院

台微醫 (6767-TE) 預計明年 1 月下旬轉上櫃，董事長梁晃千今 (21) 日表示，椎體撐開器、骨水泥產品明年將打入多家大型醫院，加上取得越南醫療院所標案，預期明年全年營收將優於今年。

台微醫聚焦於高附加價值的脊椎手術用醫材產品，營收比重方面，脊椎骨融合手術產品產品佔 88%、椎體塌陷手術產品佔 10%，器械等其他產品佔 2%；銷售地區以國內為主佔 8 成、海外地區佔 2 成。

台微醫目前主要營運動能來自脊椎骨融合手術產品，包括脊椎固定系統、椎間融合系統及人工代用骨；另外新開發出的椎體撐開器與骨水泥，其中椎體撐開器主要應用於椎體塌陷手術，可針對前端椎體壓迫性骨折進行椎體復位，並與骨水泥搭配使用。

梁晃千指出，椎體撐開器與骨水泥已在今年上市，不過目前只供貨給慈濟醫院，以及 10 多家區域型醫院，明年則會陸續打入台大、長庚、榮總、北榮等大型醫療院所，為明年營運添新動能。

據悉，椎體撐開器單價約 12 萬元、骨水泥約 3 萬元，脊椎手術約需要 2 顆椎體撐開器及 1 次性骨水泥，單次脊椎手術售價近 30 萬元，且會依據不同狀況增加椎體撐開器的數量。

海外市場部分，發言人蘇義鈞表示，除進軍歐美市場外，近期布局東南亞市場有所斬獲，今年已取得越南當地政府標案，並陸續出貨，明年則得到胡志明市大學、大型醫院標案，有助明年營運成長。

台微醫今年前 11 月營收 9054 萬元，年增 48.93%，法人看好，在新品挹注下，全年營收挑戰破億元，明年則在新品打入大型醫院，全年營收優於今年。據了解，台微醫明年營收有望 1.5-1.8 億元並達損益兩平，惟目前仍在拓展市場階段，營業費用較高。