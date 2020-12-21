電子回神傳產群起上攻 台股飆漲逾百點 三大法人合買104.25億元

台股今 (21) 日早盤一度震盪翻黑，但在塑化、鋼鐵與航運等傳產族群群起上攻，加上晶圓雙雄領軍電子權值股回穩，指數黑翻紅，終場上漲 135 點，收在今日最高點 14384.96 點，成交量 2500.22 億元，站回十日線。外資連 4 買，三大法人合計買超 104.25 億元。

觀察籌碼動向，外資持續買超 104.97 億元，連 4 買；投信轉買超 1.9 億元；自營商仍呈現賣超，共賣 2.65 億元，三大法人合計買超 104.25 億元。

晶圓雙雄台積電、聯電領軍電子權值股走強，台積電上漲 1.18%，收在 516 元，聯電則大漲 3.49%，收在 47.45 元；台達電漲幅也超過 4%，聯發科、大立光均上漲超過 1%。

傳產族群除台塑四寶均上漲超過 2% 外，航運、鋼鐵族群同步走強，成盤面表現最亮眼族群，航運個股方面，中航、志信、萬海、台船、新興、四維航、陽明全數噴出漲停，裕民大漲超過 7%，榮運、華航、長榮、慧洋 - KY 漲幅也都超過 6%。

鋼鐵股方面，豐興、威致、佳大、第一銅、高興昌、聚亨、燁興、中鴻、官田鋼、海光、新鋼，全數亮燈漲停作收，春源、東和鋼鐵也強漲超過 8%

法人認為，台股在守住月線後反彈，已臨近歷史新高點，而資金行情未降溫，雖然外資將休假，內資包括投信、集團的年底作帳行情支撐，有利台股維持高檔震盪格局。

