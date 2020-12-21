〈外銷訂單〉11月連九紅、年增29.7% 再寫歷史新高

經濟部統計處今 (21) 日公布 11 月外銷訂單，受惠國際品牌智慧手機遞延上市、熱銷，加上遠距商機強勁、傳統貨品需求回溫，外銷訂單達 577.8 億美元，月增 12%、年增 29.7%，連九紅，再創單月新高，累計前 11 月外銷訂單達 4731.1 億美元、年增 7.3%。

按貨品別觀察，受惠國際品牌智慧手機新品、遠距商機持續發酵，加上年終銷售旺季，帶動資通信產品、零組件接單暢旺，資訊通信、電子產品雙創歷年單月新高，年增幅皆逾 3 成，達 39.4%、37.8%，其中，電子產品為連續 10 個月雙位數成長。

光學器材則受惠宅經濟發燒，帶動面板供不應求，加上面板價格持續上漲，年增 27.8%，也連續 6 個月正成長。

傳統貨品方面，隨著各國經濟活動陸續恢復，終端需求回溫，基本金屬、機械、塑橡膠製品續呈正成長，且增幅擴大，分別年增 25.2%、11.5%、20%，僅化學品受國際油價仍低於去年同期，仍年減 4.4%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，受國際品牌智慧手機銷售遞延、遠距設備需求延續，顯示 5G 通訊、高效能運算等新興科技應用，有助科技類貨品接單續居高檔，傳統貨品方面，在國際原物料價格回升、市場需求增溫下，傳統貨品接單可望持續好轉。