【富蘭克林】美亞雙強，優等生投資組合

2020 是相當具有挑戰性的一年，國家、產業與個別企業形成明顯的領先與落後族群，東北亞國家在控制疫情、減少疫情對於經濟的衝擊乃至股票市場表現，成績有目共睹，而防疫限制措施讓企業與民眾更加仰賴科技帶來的便利，這些數位科技解決方案所帶來的生產力提升極具吸引力，即便疫情趨緩恐也無法輕易捨棄。富蘭克林證券投顧表示，防疫期間的領先族群競爭優勢實難以取代、亦為投資組合難以或缺的標的，建議投資人不妨以側重創新成長股配置的亞洲成長型基金搭配科技產業型基金，建構美亞雙強的優等生投資組合。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人伽坦．賽加爾表示，隨著疫苗接種逐步普及、來自成熟國家的外部需求回升、商品價格上漲、新興市場寬鬆政策開始發酵等因素支撐，評估新興市場經濟有望見到強勁反彈，其中東北亞國家所展現出的韌性以及掌握全球邁向新經濟環境長期轉變趨勢的能力，將推動 2021 年在競爭優勢上繼續保持領先地位，落後者如印度，也將受益於獨特的負利率寬鬆政策環境，輔以正在推動的政策改革與經濟體系中過剩產能，預期也將推動成長動能。佈局上應側重具備競爭力的科技公司與消費相關企業，同時留意企業治理改善的區域所提供之投資機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，過去幾年科技類股股價表現強勁，因此屢有評價水準偏高的疑慮困擾投資人，然而科技類股享有適度溢價是有基本面支持且可持續的，數位轉型是個擁有龐大、數兆美元規模及可望維持數年期間的投資機會，目前仍處早期階段。數位轉型將對整體市場產生長期正面影響，評估數位轉型將加速發展，已經擁抱數位轉型以及持續將數位轉型作為業務關鍵推動力的企業長期而言可望有較佳的營運表現，在後疫情時代此趨勢也不會改變，數位轉型及其相關主軸的重要性將持續上升。

富蘭克林證券投顧表示，考量未來全球經濟處於溫和成長環境的機率較高，此將有利於成長型股票表現，若能再透過適當的資產配置規劃，將有助提高投資組合正報酬機率，據統計，追溯過去 20 年任一個月進場投資三年的循環報酬率，相較於百分百投資亞股或者科技股，以 70% 佈局亞股加上 30% 佈局科技股的投資組合，可發揮提高正報酬機率的效果，有利於協助投資人穩妥進行長期投資規劃。

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