〈宏致展望〉明年營收將跨百億元大關 EPS估達4元 挑戰近十年新高

連接器及線束廠宏致 (3605-TW) 董事長袁万丁今 (21) 日指出，明年車用、網通成長，加上併購美商 Genesis 效益下，集團營收規模百億元起跳，且廠區整併效益發酵，毛利率、營益率趨勢向上，法人估，明年宏致每股純益可望達到 4 元，挑戰近十年新高。

袁万丁表示，目前幾大應用來看，筆電趨勢延續到明年，車用也有新客戶、新應用；另外，消費性電子的無人機、智慧家居、安控等，也都有不錯的斬獲。

宏致今年也持續調整旗下子公司及廠區，在中國 3 個廠區整併後，公司認為，除了毛利率向上，管銷費用也會下降 1-2 個百分點，營益率同步優化。

宏致上週宣布，併購美國高頻高速連接器及線束廠 Genesis，預計明年第一季完成交割，第二季認列營收，袁万丁認為，在明年宏致本身也有成長下，全年營收估百億元起跳。

袁万丁近一步指出，Genesis 目前營收約 13 億元，目標 2 年內可望翻倍到 30 億元，且 Genesis 毛利率有 35%、淨利率也有 8%，對宏致也會有不錯的貢獻。

另外，過去被視為宏致包袱的線束廠龍翰，袁万丁指出，今年經歷人員調整、打銷呆帳後，預計明年虧損幅度將收斂一半以上，目標損平，有助優化集團獲利。

法人則估，明年宏致車用營收可望成長 5 成，網通成長 3 成，筆電及智慧家居等消費性產品，也估有 10-15% 的成長，工控同樣持穩成長，在全產品線成長、生產效率優化下，本業獲利向上，明年每股純益估 4 元，將是 2012 年以後近 10 年新高。