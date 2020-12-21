日月光投控續擴廠 中壢廠預計招募3000人

日月光投控 (3711-TW) 今 (21) 日宣布，旗下中壢廠未來將持續擴廠，並攜手桃園市榮民服務處、桃園市政府勞動局就業服務處，在今年第四季及明年擴大徵才，估將創造 3000 個以上的就業機會，深耕桃園。

日月光投控表示，儘管今年全球經濟受疫情衝擊大幅萎縮，但台灣半導體業逆勢成長，帶動公司營收頻創新高，總經理陳天賜認為，「優質人才、穩定人流」是營收創高不可或缺的關鍵因素。

日月光投控中壢廠目前員工數近 12000 名，預計未來將持續擴廠，估再創造 3000 個以上的就業機會，在地紮根。

日月光投控昨 (21) 日在中壢廠舉辦徵才活動，攜手桃園市榮民服務處、桃園市政府勞動局就業服務處整合在地就業媒合平台，協助退除役官兵及在地求職民眾就業。

桃園市副市長高安邦表示，協助市民媒合就業機會、為企業創造穩定發展的條件，皆是市府責無旁貸的任務，在市府同仁及各界人士努力下，桃園市經濟蓬勃發展，居住品質也提升，人口成長幅度已成為六都之冠，期望能持續整合在地力量，讓桃園市不斷向上提升。

桃園市榮民服務處處長徐偉光指出，本次徵才活動媒合超過百名求職者參與，讓有就業需求的退除役官兵 (眷屬) 及民眾，有機會前來實地體驗職場工作環境及相關福利設施，有助求職應徵者儘速找到心目中理想工作。