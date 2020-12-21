聯發科連六年榮獲台灣前十大國際品牌 全台半導體業唯一

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (21) 日指出，公司品牌價值持續增長，再度榮登「台灣國際品牌」榜單，已連六年入選前十名，今年名列第 9 名，品牌價值共計 418 億美元，較去年逆勢成長 10 %，也是台灣半導體業唯一進入排名的公司，肯定公司長期致力打造具影響力國際品牌的成果。

副董謝清江表示，公司 20 多年來累積厚實技術，將品牌價值建立在運用創新科技提出解決方案與整合能力，在產業生態與全球夥伴密切合作，成為國際一線品牌最堅強的技術後盾。

謝清江指出，每年全球約有 20 億台電子裝置使用聯發科的晶片組，顯現公司用創新提供使用者最佳體驗，滿足大眾生活、工作、娛樂各方面的需求，發揮品牌影響力。

聯發科表示，公司做為全球前十五大半導體企業最年輕的公司，積極與國際管理趨勢接軌，以 IC 設計品牌之姿建立獨特差異化價值，採企業對企業 (B2B) 的商業模式，建立下游終端產品客戶的信賴感，是客戶因應未來需求重要的策略夥伴。

聯發科以全球化且寬廣的產品線，在智慧家庭、智慧裝置及行動通訊領域協助客戶開創更多商機，並豐富使用者體驗，使最新科技在全球市場普及化，讓全球各地消費者都能找到適合自己的、內含聯發科晶片的電子產品。

聯發科除專注本業，領先布局 5G 及人工智慧等重要產業趨勢，永續績效也與本業表現呈正向連結，在企業公民大獎「天下企業公民奬」及「台灣企業永續獎」中皆擁有亮麗成績，顯現公司長期致力推動科技教育與科技普及，善盡企業社會責任的品牌形象也廣獲肯定。

聯發科創業 23 年來，以「提升與豐富大眾生活」為使命，致力讓民眾可以輕鬆便利地接觸到最先進的科技，並以最親民與實用的角度去推廣普及，協助使用者運用科技解決或改善周遭的生活問題，激發所有人的潛能。

聯發科多項晶片產品在全球市場獨佔鰲頭，如數位電視、智慧語音助理裝置、安卓平板電腦、網路路由器的 Wi-Fi 晶片、智慧型手機等，以品牌的核心優勢，勇於變革開創新興格局，進而打造差異化升級。

「台灣國際品牌價值調查計畫 (Branding Taiwan)」由經濟部工業局主辦，由品牌價值調查機構 Interbrand 承辦進行鑑價，導入與該機構每年公布之「全球百大品牌價值排行」相同的品牌鑑價系統，而該榜單被英國金融時報評選為最受 CEO 重視的三大榜單之一。