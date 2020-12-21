大同出售太陽能孫公司90%股權 處分利益15億元

大同 (2371-TW) 旗下太陽能子公司大同永旭能源今 (21) 日宣布，與泰國國家石油公司 (PTT Group) 旗下子公司 Global Renewable Power 1 Company Limited(GRP 1) 簽訂股權出售合約，大同永旭能源將出售子公司勝陽能源 90% 股權給 GRP 1，此次股權交易處分利益達 15 億元。

大同表示，由於疫情影響，大同永旭能源董事長林和龍與 GRP 1 董事長 Rosaya，透過視訊完成簽約儀式，大同永旭能源將出售子公司勝陽能源 90% 股權給 GRP 1，且可獲得該案 20 年管理服務合約，此次股權交易，將為大同集團挹注 15 億元，後續待對方來台申請程序、進行交割作業。

勝陽能源成立於民國 104 年 9 月，為大同第一個設立並完成出售的 SPV(特殊目的項目公司) 公司，透過出售 SPV 股權方式提前收回資金、實現獲利，並將資金再投資於擴建太陽能電廠，以擴展太陽能市場版圖，可達到滾動式成長目標。勝陽能源目前得標容量約為 55.77MWp，併網率超過 98%，預計明年第 2 季底前全部併網發電。

大同表示，泰國國家石油公司 (PTT Group) 旗下 100% 子公司 GRP 1，主要專營電力與公共事業，而大同集團在太陽能電廠擁有屋頂、地面、掩埋場及水上等不同類型太陽能電廠建置經驗，與連續 5 年未有任何保險理賠的建置品質，因此獲得合作方青睞，盼雙方此次股權交換，將建立長期合作夥伴關係，共同爭取國內外太陽能市場商機。