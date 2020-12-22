歐洲藥品管理局批准輝瑞疫苗 力拼一週內於歐洲施打

輝瑞和 BioNTech 研發的新冠疫苗週一 (21 日) 獲得歐盟監管當局的批准，歐盟委員會預計稍晚進行最終審查，有望一週內於歐洲啟動疫苗接種計畫。

EMA 於聲明表示，試驗結果顯示，輝瑞和 BioNTech 疫苗可有效預防 16 歲以上人群感染新冠肺炎，歐洲有望在一週內開始施打疫苗，含法國、義大利、奧地利和德國在內等歐盟國家已表示，計畫自 12 月 27 日起實施疫苗接種。

在 EMA 點頭後，距離疫苗大規模計畫僅剩最後一哩路，接下來還得獲得歐盟委員會批准，預計週一 (21 日) 稍晚將做出決定。

EMA 執行主任 Emer Cooke 表示，大量疫苗推出仍需要時間，雖然光靠疫苗並不能保證讓生活重返正常，但疫苗獲准絕對是朝著正確方向邁出的關鍵一步。

歐盟此前已和輝瑞簽訂超過 3 億劑的疫苗供應協議，劑量足以讓 1.5 億人施打，此外，歐盟還和 Moderna 達成 1.6 億劑的疫苗供應協議，EMA 將在明年 1 月 6 日決定是否批准 Moderna 的上市申請。

就在歐洲準備推出首批疫苗之際，部分國家正在切斷與英國的交通連結，以阻絕變種病毒的傳播。英國官員上週末指出，發現新冠肺炎變種病毒正在倫敦和英格蘭東南部迅速擴散。

歐洲疾病管制局 (ECDC) 週日 (20 日) 表示，丹麥、荷蘭甚至比利時均報告數例新變種病毒株病例，英國官員也說，變種病毒傳染力更快，但似乎並未使疫苗失效。

Cooke 週一也表示，沒有證據顯示現有疫苗無法抵抗變種病毒。