拜登鏡頭前挽袖接種疫苗 盼提振美國抗疫信心

美國總統當選人拜登和妻子吉兒 (Jill Biden) 雙雙公開接種疫苗，加入美國眾多政治人物行列，希望提高美國民眾對疫苗的信心。

拜登周一 (21 日) 在德拉瓦州懷明頓的 ChristianaCare 醫院接受輝瑞疫苗中的第一劑，以直播方式公開播送。輝瑞 - BioNTech 的疫苗需要施打兩劑，中間間隔三周，而他的妻子吉兒前一日已經接種。

拜登說：「我公開接種疫苗，是為了告訴人們準備好施打疫苗，沒什麼好擔心的。」78 歲的他屬於新冠肺炎高危險群。

拜登曾表示，對抗疫情將是他 1 月 20 日上任後的首要任務，未來他將從現任總統川普手中接下分發疫苗的物流挑戰。

拜登不忘提醒民眾，疫苗廣泛配送需要時間，大家應該要聽從專業建議，盡可能不要在即將到來的佳節期間出外旅遊。

他也讚賞川普政府在疫苗方面的努力，「我認為川普政府有值得肯定的地方，他透過神速行動 (Operation Wrap Speed)，替疫苗廣泛接種奠定基礎。」

拜登團隊表示，副總統當選人賀錦麗 (Kamala Harris) 可能在下周施打疫苗。

美國 COVID-19 疫情持續發燒，加州州長紐森 (Gavin Newson) 表示，若確診增加速度再不減緩，到 1 月中旬前，加州醫療系統將面臨超過 9 萬名新冠住院病患。在加州疫情震央洛杉磯郡，醫院乘載量瀕臨極限。

英國發現傳染力更強的變種病毒，歐洲多國和香港、印度陸續暫停往返英國房班，紐森說，如果聯邦政府不採取行動，加州可能開始隔離來自英國的旅客並進行檢測，他周末已和航空公司商討此事。

紐森表示，目前尚未在加州發現變異病毒。

根據美國約翰霍普金斯大學即時統計，美國累計確診超過 1,794 萬例，超過 31.8 萬人病故。