國旅旺至農曆年 雄獅規劃近百支產品衝市占

國內最大旅行社雄獅 (2731-TW) 看準國旅大爆發的熱潮可望一路延續至農曆年，今 (22) 日宣布春節期間一口氣規劃近百支國內旅遊產品，強打有房有位，有利挹注國內營運新動能，全力緩和出境旅遊斷炊衝擊。

雄獅表示，今年農曆春節期間主打國內賞櫻和開運走春主題，並與全台六大飯店餐廳合作團圓圍爐宴活動，即便全台各大頂級飯店在旅遊旺季恐是一房難求，仍掌握住優勢飯店元件資源，可保證有房有位，全力坐大國旅市占。

雄獅舉例，武陵農場向來是國內最夯賞櫻聖地，花季期間經常人潮爆滿、一房難求，由於主打保證入園、保證入住武陵賓館和梨山賓館、天天出發，目前已銷售近 70%。

雄獅旅遊總經理黃信川進一步說明，今年受疫情影響，年節期間旅遊需求將紛紛轉至國內，因此，雄獅全力投注大量資源，規劃近百支獨家的旅遊服務、遊程體驗，包括團體、自由行、訂房，全台北中南客源地均可出發。

除了提前布局農曆年節旅遊商機，雄獅與台鐵合作的鳴日號美學觀光列車首發團將於 12 月 31 日出發，另有日出號、合鳴號，開展鐵道旅遊新商機，其中，日出合鳴曙光列車行程上架已秒殺完售，顯示市場接受度高，具潛力成長空間。

雄獅已連虧 2 季，第二季至第三季合計虧掉半個股本，進入第四季後，10 月、11 月合併營收仍處在年減 80% 的狀況，法人認為，短期雄獅仍難扭轉虧損態勢，而營運雖難比過去盛況，營收自 7 月以來已連 4 個月份超過 3 億元，在國內疫情控制得宜的前提下應不至於再更差。