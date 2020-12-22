葉倫可能被迫支持強勢美元 匯率操縱國有望鬆口氣？

儘管美國準財政部長葉倫 (Janet Yellen) 過去曾表示美元貶值對美國的好處，不過未來正式就任後，勢必將臨著讓美國重返「強勢美元」政策的壓力，因為若最終未實行，可能會引起華爾街的一陣騷動。

美國於 1995 年開始採取強勢美元政策，但現任總統川普上任後一改傳統風格，川普與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 認為貨幣貶值將有助於美國出口，美元過強可能會對美國經濟產生負面的短期影響，川普政府執政期間的評論也使美元經歷一段動盪時期，也因此葉倫上後對美元的態度備受市場關注。

對於美元，葉倫也曾有過弱美元的看法，不論是 2004 年擔任舊金山聯邦準備銀行總裁，或是 2014 年擔任聯準會主席 (Fed)，她數度公開支持美元走弱，認為美元走弱有利美國的出口、改善貿易逆差、有助於解決美國的經常帳逆差，而升值有可能拖累美國經濟成長。

不過，Jefferies 全球外匯策略師 Brad Bechtel 表示：「作為聯準會的成員，葉倫可以談論美元疲軟對通貨膨脹和出口的好處，但是作為財政部長時，典型的立場便是實行強勢美元政策。」

前輩的呼聲

由於監督貨幣政策是財政部長要務之一，目前已有至少兩名大老敦促葉倫需明確支持強勢美元政策，歐巴馬任期時的國家經濟顧問桑默斯 (Larry Summers) 此前曾表示：「身為財政部長卻讓美元走貶、或對美元漠不關心是不明智的。」

桑默斯強調，美元在全球金融體系的主導作用使財政部有責任謹慎地管理與負責，考慮到拜登許多大規模擴張政策，強勢美元是相對謹慎的做法。

小布希時期的財政部長 Hank Paulson 也表示：「目前利率處於歷史低位，將使美國債務在經濟產值的占比創下第二次世界大戰以來最大規模，因此降低持續增加的債務水平變得至關重要，否則，屆時美元將持續貶值，使政府無法支付帳單。」

葉倫作風

就在葉倫即將上任一個月前，美國財政部長梅努欽於上週宣布，將越南、瑞士列為匯率操縱國；台灣、中國、日本、新加坡、泰國、印度等 10 個經濟體則被列入觀察名單，其中泰、印、台灣是新入列的經濟體。

相對於梅努欽在面對外國匯率操縱指控上的大動作，葉倫過去表示對匯率波動應多所理解，她表示：「要定義一個國家靠貨幣取得貿易優勢，是極其困難且弔詭的事。」

摩根大通 (JPMorgan) 全球外匯策略師 Daniel Hui 上週表示，針對表達並實施積極的美元政策，葉倫可能提倡要有較高門檻，且對指控貿易夥伴操縱匯率更謹慎審查。

可預期的是，無論最終葉倫是否恢復強勢美元政策，或是迴避任何評論，葉倫的上任將為每日 6.6 兆美元流通的美元市場帶來穩定性和可預測性。

葉倫曾於 2014 年警告當時聯準會同事對美元發表評論造成的潛在風險，意味著投資人不必擔心葉倫會有任何驚人之語並引發外匯市場波瀾。

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