〈每日外資外匯觀點〉新毒株嚇壞市場 美元又成避險資金最愛

美國國會眾議院通過 9000 億美元新冠紓困法案，但近期英國新冠病毒變異引發市場動盪，資金尋求避險轉向美元，英鎊、歐元一度跌至 10 天低點，不過美元指數周一拉高後震盪走低，日線留下長上影線，周二亞洲盤交易時間維持小漲，在 90.2 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

高盛全球外匯和新興市場策略師 Zach Pandl 調降貿易加權美元匯率預測，原先預期未來 12 個月內將再下跌 6%，進一步調降至 9%，主要看空的理由為美國結構性通膨趨勢減弱，距離收緊政策還有很長的路要走，但美國聯準會轉向鷹派卻早於預期。

此外，美國資產市場長期上漲後，美元高估、聯準會降息後利差交易失去吸引力，聯準會新的平均通膨目標框架及全球經濟復甦，也都是高盛看空美元的理由。

E-Trade 交易和投資產品董事總經理 Chris Larkin 表示，新冠病毒突變的現實環境下，使得人們對美國刺激方案協議的內容多少有些失望，意味著今年歲末這些因素轉化將使得市場波動性升高。

上周美元指數跌到兩年半以來新低，主要是因市場樂觀看待疫苗研發成功有助於全球恢復經濟成長，不過，在爆出新冠病毒新毒株傳播力更強後，OANDA 資深市場策略師 Edward Moya 表示，這消息確實嚇壞了市場，原本明年第一季底時會回復正常的預期，恐怕將會延後，避險資金全面湧向美元，推升周一美元拉高，一度出現 3 月以來表現最好的走勢。

英鎊昨日一度大貶至 1.3187，貝倫貝格首席經濟學家 Holger Schmieding 說，當英國脫離歐盟時，無論是否達成協議，英鎊將面臨結構性挑戰。但歐元和英鎊表現會有所不同，預期歐元的強勢不會受到結構性衝擊。

澳新銀盛研究 (ANZ Research) 將 2021 年底歐元兌美元目標價設定在 1.28。認為通貨緊縮推高了歐元區的實質利率，巨額經常帳盈餘對歐元來說是結構性利好，但在不可避免地試圖減緩歐元的漲勢下，預期歐洲央行口頭干預將變得更加頻繁。