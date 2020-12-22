本土零確診破功 台股尾盤大跳水重挫207點 收14177點摜破短均

英國發現變種新冠病毒，引發全球投資人擔憂，美股周一漲少跌多，台股今 (22) 日也震盪走弱，午盤傳出今日確診一例新冠肺炎本土案例，權值股領頭殺盤，電子股無力撐盤，早盤上漲的塑化、鋼鐵等傳產族群，賣壓出籠全面壓回，加權指數尾盤跳水，大跌 207.5 點，收在 14177.46 點，失守 5 日線支撐，成交值為 2882.48 億元。

電子族群今日無力撐盤，權王台積電股價回檔，終場前跌幅擴大至 1.4%，收在 509 元；晶圓代工二哥聯電午盤後也湧現賣壓，終場重挫 3.7%，收在 45.7 元；大立光、台達電、日月光投控、廣達等也下跌 1-3%。

其他權值股普遍翻黑，僅研華、環球晶、儒鴻及巨大維持上漲走勢；面板雙虎盤中吸引資金進駐，但隨著賣壓出籠後雙雙走跌。四大千金股矽力 - KY、祥碩、信驊及譜瑞 - KY 均遭到調節，跌幅約為 2-4%。

由於 PVC、EVA 第 4 季市況火熱，帶動塑化廠營運持續回溫，台聚、台達化、台苯、中石化早盤亮燈漲停，但盤中漲幅逐漸收斂。航運股則面臨漲多回檔壓力，今日遭到空方勢力狙擊，貨櫃航商長榮、萬海一度逼近跌停價，散裝航運股裕民、台航、益航等賣壓也相當沉重，僅四維航逆勢漲逾 9%。

英國發現變種病毒引發封鎖潮，歐洲多國和香港緊急宣布停止往返英國的航班，投資人憂心疫情再次拖累全球經濟，不過，防疫概念股又重新獲得市場青睞，口罩股恆大、康那香、南六及美德醫療 - DR 全面亮燈漲停，其他包括永日、亞諾法、杏輝、毛寶、熱映及合世等多檔個股也噴出漲停。

