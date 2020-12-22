【Wen姐筆記】吃完湯圓誰轉運？差43點改寫歷史 多空補給燃料

台股走勢常常有驚奇! 昨日加權指數下洗上衝，先殺再拉，高低點震幅達 218 點，加權指數以 13384.96 點作收，成交值放大至 2593 億元。昨日主導大驚奇盤勢的為外資，似乎趕在放耶誕長假前，回補台股部位，在現貨市場買超 104 億元，在台指期淨空單也有部分回補，淨空部位降至 4573 口。加權指數距離歷史新高僅差 43 點，今年將有機會拉尾封關? 不過想搶短多的融資，以及堅持放空的百萬融券大軍，仍雙雙增援，昨天吃完冬至湯圓後，到底是多方轉運還是空方轉運? 關鍵點位為 14256、14333、14385 點。

大盤如果要趕在耶誕長假前，就奠立新的里程碑，14300 點城池將成為多空必爭之地，南端護城河為 14282 點，北方哨站 14311 點，闖過 14333 點，多方隨時有挑戰新高的準備。14400 點關卡前，還有一個觀察站為 14366 點，14400 點兩端哨站為 14385 與 14423 點，如能站穩則多頭將劍指 14500 點。期間的觀測站包括 14453 點，14500 點兩端哨站為 14488 與 14520 點。

不過如盤勢受到國際股市與變種新冠病毒干擾，14282 點未能守住，盤勢仍先以區間震盪為主，恐有回測 14256 與 14200 點可能，14200 點兩端哨站為 14176 與 14216 點，此一城池如失守，短多控盤有掉球疑慮，需提防空方摜壓力到增強，續回測 14155 與 14100 點關卡，14100 點兩端哨站為 14080 與 14122 點，不宜棄守，否則將有落入空方疆域的疑慮。

帶動台股昨日上演大驚奇的盤面指標股，仍為台積電與聯電半導體雙箭頭，雖然低價傳產族群航運鋼鐵吸金，但投資人可留意，每當指數往月線靠近，且各類股資金比重，電子降到 6 成多，往往會有神手進場點火電子權值股，順利讓指數轉向北上。

距離年底封關還有倒數 8 個交易日，外資的耶誕長假前，台股節目表還有明日的周選擇權結算，而內資法人則是趕在封關前補進度，總不能讓第 4 季的操盤績效輸給大盤吧? 如指數轉為震盪盤整，盤面將轉為個股攻防為主。投資人也得開始提防季底個股出現的作帳結帳大亂鬥! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)