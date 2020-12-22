台光電斥8.19億元收購美特殊板材廠 開發航太軍工市場

CCL 廠台光電 (2383-TW) 除在兩岸積極擴張產能，董事會通過擬透過 100% 持有子公司，收購美國 EMD Specialty Materials LLC（以下簡稱「EMD SM」） 100% 股權，總交易金額約為 2873 萬美元，約當於新台幣 8.19 億元。

台光電指出，美國 EMD SM 總部與生產基地，設於加州蘭喬庫卡蒙格（Rancho Cucamonga, California），從事特殊的聚酰亞胺及環氧樹脂基板材料的研發、生產及銷售，EMD SM 生產的材料，主要用於耐高溫、高可靠性電子產品，EMD SM 產品廣泛應用於航空、國防電子、工業規格及半導體測試等領域，且客戶遍及北美、歐洲以及亞洲地區。

台光電指出，本次收購將有助於台光電快速增設在北美地區的生產暨服務據點，並進入美國特殊應用之銅箔基板市場，透過本次收購案，台光電亦可持續強化台光電於北美市場的事業布局，提升台光電的整體競爭力。

台光電看好 EMD SM 的營運成長潛能，預期將挹注 EMD SM 更多營運資源，有效運用台光電廣大的行銷網絡，以求進一步拓張 EMD SM 的營運規模。

台光電今年前三季營收 196.83 億元，年增 8.51%，為歷年同期新高，毛利率 26.23%，較去年同期 24.21%，增加 2.02 個百分點，原因為產品組合改變，高階網通產品出貨增溫和手持式裝置市占率攀升所致。

台光電今年前三季稅後純益為 27.13 億元，年增 28.9%，每股純益為 8.4 元，均為歷史同期新高。

台光電將進行中國大陸湖北黃石廠產能擴充案，預計黃石廠將再增加 75 萬張月產能，擴產完成後，黃石廠月產能將達 135 萬張，集團月產能則將達 430 萬張，預計 2022 年上半年陸續開出。