〈台股盤中〉雙王四寶帶頭穩盤 五日線失而復得

由於英國發現變種病毒，疫情爆發疑慮再起，歐美股市全面重挫，台股今 (22) 日開盤隨即大跌 80 點，但隨著低接買盤進場以及權值雙王、台塑四寶撐盤，跌幅不斷收斂、兩度黑翻紅，五日線也失而復得，預估今日成交量 2500 億元，與昨日相近。

權值三王今日走勢不一，台積電多在平盤下游走，鴻海、聯發科則強勢撐盤，鴻海更強漲逾 2%，站上 90 元大關，創下 11 個月新高，台塑四寶表現同樣亮眼，台塑受惠石化產品價格大漲，大漲近 2%，南亞、台化、台塑化跌幅也收斂至平盤上，推升大盤走勢。

原物料族群依舊是今日盤面焦點，中石化、台達化、台聚、台苯全數亮燈漲停，華夏、亞聚、國喬、第一銅同樣噴出半根漲停，其餘如三芳、大洋也有 2% 以上的漲幅。

昨日強勢的航運族群則因獲利了結賣壓出籠，紛紛下挫表態，族群指標股長榮紅翻黑大跌近 3%，華航跌幅近 4%，萬海、陽明也拉回平盤下。

原料藥廠旭富桃園廠昨日再傳爆炸，今日股價再度跌停鎖住，委賣張數近 2 萬張，儘管製藥訂單轉單有難度，仍帶動同為原料藥廠的永日再度亮燈漲停。

隨著國際疫情升溫疑慮再起，加上外資即將進入聖誕長假，量能不足下，大盤短線突破不易，後續則需留意疫情變化。