年節買氣升溫 超商、百貨業齊搶首波預購大餅

時序進入年菜預購旺季，連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (22) 日指出，首波年菜預購業績較去年同期成長達 15%，隨著第二波活動登場，全檔期年菜銷售增幅估可達 20%，百貨業者也不落人後，陸續開賣年節周邊商品，新光三越引進 60% 是首次推出或獨家的禮盒，做出市場差異化，為年底前至明年第一季拉抬新一波銷售動能。

全家指出，由於氣溫降低，首波年菜預購以近 20 種鍋物為主打，買氣熱絡，較去年同期成長 15%。

全家會員暨電商推進部部長黃士杰進一步說明，觀察到近年年菜銷售以懷舊台菜最熱銷，看準此趨勢，今年特別邀請台菜、川菜名廚開發多款台式年菜，另一方面，隨蔬食需求成長，也擴大導入多元化的蔬食餐飲品牌，種類涵蓋中式、泰式、南洋風味等，合計提供超過 120 項商品，樂觀估今年全檔期年菜銷售將成長 20%。

統一超 (2912-TW) 也指出，11 月起即以年菜預購帶動團購美食需求，再加上生活家電買氣增，帶動整體預購業績成長近 20%。

除了超商通路，百貨業者也積極搶年菜龐大商機，新光三越表示，今年春節禮品規劃出 4 大主題專區，嚴選 150 款各地人氣伴手禮、精緻年菜等，有 60% 為首次引進或獨家的禮盒，而為因應消費轉向電商趨勢，也在自家 APP 和電商平台 beauty STAGE 美麗台同步開放預購。

飯店業年菜檔期也將陸續開打，寒舍 (2739-TW) 旗下台北喜來登大飯店率先規劃米其林年菜專區，以米其林二星餐廳請客樓為主打，提供多款選擇，並看準送禮商機，將過往的熱賣商品規劃出全新禮盒，全力拚年底至明年第一季餐飲旺季業績。