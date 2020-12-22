雷虎推空中基地台進化版 拚發展成無人機國家隊

無人機大廠雷虎 (8033-TW) 於民航局舉辦的遙控無人機前瞻視野研討會中，展示新一代中繼無人機，雷虎董事長陳冠如看好 5G 時代帶來的新商機，力拚發展出領先世界的先進戰術通訊設備，法人指出，雷虎領先全球開發出行動空中基地台，若未來無人機安全管理法規更加健全，並擴大應用端、使用場域，甚至有望發展成無人機國家隊的領導廠商。

雷虎全力擴展無人機應用新商機，此次展示最新產品 CX180 和 T250 無人機，可做為政府機關面對天災、地震和火災等緊急環境時，提供緊急通訊的機動型防救災行動通訊空中基地台。

雷虎說明，空中基地台持續與中華電信 (2412-TW) 合作開發中，是全球首見無人機基地台與無人機中繼基地台 (Repeater/Relay) 的解決方案。

日前雷虎以「軍規版緊急空中基地台系統」參與漢光 36 號軍方實彈演習，陳冠如強調，近來積極參與政府各項演練與展示，期能盡企業對社會責任，為國家在緊急通訊提出重要解決方法。

陳冠如進一步指出，無人機技術近幾年迅速發展，除了地面設備的更新，雷虎也順應時勢結合國內廠商的技術優勢，力拚打造成領先世界的先進戰術通訊設備；法人則樂觀看待，隨著雷虎加速發展無人機新技術，將站穩國際無人機大廠更有利的位置。

受美國居家辦公熱潮帶動，雷虎傳統遙控車業務大幅成長，推升 10 月、11 月營收分別創二年半來次高、第三高表現，10-11 月合併營收已超過第三季，若外銷持續成長，第四季整體營運可望優於第三季。