雙語分行超前部署 華銀、玉山雙語分行拚2026年達陣

響應金管會政策，銀行力拚全台分行雙語化提前達陣，華南銀行與玉山銀行今 (22) 日異口同聲表示，目標在 2026 年達成全台分行雙語化，比國發會設定的 2030 年提前 4 年達成。

華南銀行表示，截至今年 11 月底已經北中南布建 11 家提供雙語服務的分行，預計兩年內擴大至 100 家，目標希望在 2026 年達成全台 186 家分行雙語服務目標。

金管會、國發會與財政部官員今天前往高雄視察玉山、華南兩家銀行位於左營區的雙語分行成果。

華南金 (2880-TW) 暨銀行董事長張雲鵬表示，選定左營區的北高雄分行主要是相中該分行位於人潮聚集的巨蛋商圈，鄰近文藻外語學院與瑞豐夜市，更是高雄地區企業外籍員工、大專院校的外籍師生及各國觀光客等來客數最多之分行，具地利優勢，因此選為雙語分行設置點。

但張雲鵬也坦言，比起大台北地區，中南部與東部地區相對缺乏外語人才，而為強化行員外語專長，培訓雙語分行種子行員，亦積極鼓勵員工考取英語相關證照。

張雲鵬指出，目前華銀已有 1300 名員工取得英語執照，希望在 2026 年之前，達到至少 8 成的員工都擁有英語證照的目標。

華銀表示，北高雄分行目前共有 8 名兼具外語專長及專業金融知識的第一線服務人員可提供外籍客戶台外幣開戶、匯款及換匯等金融服務，同時也在全國分行設置中英文雙語功能的「AI 智慧語音櫃檯」，提供外籍客戶全方位的業務諮詢服務。

另外，分行也配置可提領美元、人民幣、日幣及港幣等 4 種幣別的外幣 ATM，讓客戶提領外幣現鈔更加便利。

圖：玉山銀行提供

而玉山金 (2884-TW) 總經理陳美滿表示，玉山銀行目前已於全國設置 17 家雙語分行，將持續拓展雙語金融服務範疇，透過數據分析，在中心商業區、觀光景點及其他外籍人士聚集的區域陸續新增雙語分行，明 (2021) 年將再擴增 13 家，共 30 家雙語分行，預計至 2026 年前完成國內 139 家分行全面為雙語分行。

玉山銀行主要將常用申請表單、ATM 功能及網路銀行的交易介面雙語化，並透過上線前後的顧客訪談與回饋，進一步優化使用者體驗。此外，為即時解決顧客問題，「智能客服小玉」也提供了英語對談服務，具體落實友善雙語金融環境的設置。

玉山銀行目前在海外 9 個國家地區設有 28 個營業據點，共 2663 位同仁持有外語證照，TOEIC 平均成績達 700 分，透過教育訓練、學習補助及證照獎勵等方式，持續提升同仁外語能力，並積極招募嫻熟外語的人才。另外，也提供優秀人才至海外參訪研習的機會，提升金融機構從業人員英語溝通能力，培養兼具視野與專業的國際金融專才。

此外，玉山也致力 ESG 永續發展，推動「英語手牽手計畫」，召募專業且充滿熱忱的教師至偏鄉小學授課，提供多元有趣的英語學習課程，強化偏鄉學童「英語力」，累計已開設 61 班，受益學童數逾千名。

玉山銀行強調，該行目前在六都均設有雙語分行，依外籍顧客臨櫃交易數據分析，規劃 15 項常用表單雙語化，期望透過普惠金融的落實，為顧客帶來更多元的價值，打造友善的雙語金融服務環境。

