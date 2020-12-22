國泰金投資長：台股仍看不到頭部 發生三大跡象才是警訊

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日舉辦第四季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，談到台股，投資長程淑芬表示，台股不斷攀高當然會怕，但目前仍看不到台股的頭部。對於出現何種跡象時是警訊？程淑芬表示，美元開始升值、全球開始升息、大型基金獲利了結，股市就有可能大幅回檔。

國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，因應主計總處上調前兩年經濟成長率原編數，以及第三季以來出口等指標強於預期的影響，因此將今 (2020) 年台灣經濟成長率預測值由 1.7% 調高至 2.4%。展望 2021 年，隨疫苗施打逐漸推廣，內需消費有望接棒演出，預測明年台灣經濟成長率也從原本預估的 2.9% 上調至 3.2%，研判全年成長率有 80% 的機率落在 2.5-4.0% 之間，高於原本預估值 2.2-3.9%。

至於今天爆出本土案例，是否影響明年經濟，徐之強認為，如果感染規模沒有擴大，對明年經濟成長不會有很大的影響。整體來說，明年第一季，預期新興科技與全球防疫所衍生的需求仍存，景氣增幅將略為放慢，但仍維持穩健成長。研判明年第一季台灣經濟氣候將介於「晴」、「朗」間，出現機率 40% 以上。

徐之強進一步指出，美歐等主要央行主要央行以寬鬆應對秋冬疫情，通膨預期維持穩定，縱使台灣景氣持續改善，台灣央行明年仍將維持利率不變；第一季台灣金融情勢將保持在「寬鬆」至「趨向寬鬆」區間。

談到台股，徐之強表示，儘管股市可能陷入高檔震盪，惟經濟成長穩健有望提供支撐。程淑芬也表示，雖然台股不斷攀高，投資起來會怕，但在低利率、資金過剩、台灣出口成長、經濟基本面及企業獲利佳，目前仍看不到台股的頭部，尤其台股花了 30 年才突破 1990 年的歷史高點，大家要習慣「頭部變支撐」的現象，目前仍看不到讓投資人立即縮手的因素。

程淑芬進一步指出，因為台股漲高，未來六個月內台股還是可能有明顯回檔的風險，但明年下半年疫苗可望讓疫情緩解有所進展，經濟成長預估會有新的動能，台股即便回檔，明年下半年仍會恢復上漲，投資原則謹守回檔即買點，避開財務高槓桿、炒作、投機或本益比已高的個股。