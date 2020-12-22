美建築工程需求回籠 世豐訂單看至明年4月

螺絲廠世豐 (2065-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理陳駿彥認為，明年主要市場美國除了 DIY (居家裝修修繕) 帶動零售需求持穩，因疫情遞延的建築工程案，明年初開始也會陸續回補，訂單能見度至明年 4 月。

陳駿彥表示，今年建設工程因為疫情影響，相關訂單大概減少 10-15%，不過，預計聖誕新年假期後，相關訂單需求相繼回補，加上在家 DIY 裝修帶動零售需求持穩，將持續推升訂單表現。

由於許多急單出現，世豐現階段產線稼動率高檔，也外包一半產能給，而近期螺絲原料棒線價格走揚、新台幣匯率升值等，則可轉嫁給客戶。

陳俊彥指出，目前到明年上半年都還算有把握，但下半年比較難預測，今年雖然有可轉債 (CB) 轉換以及配股導致股本膨脹，但會維持每股純益水準。

世豐主要市場美國營收占比約 67%、亞洲 11%、澳洲 10%、歐洲 7%，其中今年亞洲比重也有大幅提高，公司補充，由於美國市場需求強勁，也有亞洲客戶採買產品後，分裝銷美，也導致亞洲營收占比提升。

而世豐在高毛利的長尺寸螺絲產品營收持續攀升，目前營收占比上看 3 成，且毛利率約 25-27%，優於短尺寸的 10-17%，在長尺寸螺絲比重持續提升下，有助改善毛利率及獲利表現。