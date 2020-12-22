立委質疑火速通過富邦金併日盛金申請案 金管會澄清

民進黨立委高嘉瑜針對富邦金 (2881-TW) 擬公開收購日盛金 (5820-TW) 一案在臉書拋出多項質疑，包括金管會為何快速通過富邦金收購日盛金等，對此，銀行局副局長林志吉今 (22) 日否認，他表示，金管會是在今年 12 月 7 日收到富邦金申請案，但富邦金早在兩個月前就已來溝通，金管會是在了解情況、評估富邦金符合相關規定後，才於 12/7 函覆富邦金同意申請。

高嘉瑜質疑，金管會還未查清楚日盛金的中資疑慮，就火速破紀錄在不到兩個禮拜，放行富邦金收購日盛金這樁史上第一起金金併的案子，以「上下交相賊、內神通外鬼」批金管會。

對此，林志吉表示，金管會是在 12 月 7 日收到富邦金申請案，但實際上，早在二個月前富邦金就已經來溝通，金管會是在了解情況、評估富邦金符合非合意併購等四項條件後，依金控投資管理辦法規定，在 12 月 17 日函覆富邦金同意申請。

至於高嘉瑜質疑富邦金配合肖建華跟中共，在幫明天系解套出脫持股，林志吉表示，富邦金本身已對外說明，沒有幫誰解套的目的，非合意併購是不論股東大小都一致條件，是相當透明的公開收購。

此外，值得留意的是，日盛金今天已經公告接獲富邦金公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件。日盛金對此案的態度一直備受矚目，傳出該金控總經理王芝芳發出員工信表示認為「此次收購案有可能不會成功。」

王芝芳的論述理由為日盛金截至 11 月底，每股淨值為 12.56 元，但富邦金的收購價格為每股 13 元，僅比淨值溢價 3.5%，因此王芝芳認為此收購案可能不會成功。