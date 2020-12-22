長科*簽訂72億元聯貸案 備妥銀彈擴產與購併

導線架廠長科 * (6548-TW) 今 (22) 日宣布，公司委由第一銀行統籌主辦的 72 億元聯貸案，今日完成簽約儀式，未來資金將用於擴產及購併等營運計畫，已備妥百億元銀彈。

長科 * 指出，此次聯貸原預計籌組 60 億元，但由於銀行團積極參與，發行額度向上調升至 72 億元，並在短時間內順利募集完成，顯現銀行團對長科 * 的未來發展深具信心，以及對公司經營團隊的認同與肯定。

董事長黃嘉能表示，本案是他簽下的第 8 件聯貸案，公司有了 72 億元，未來中長期營運資金充裕，並指出儘管今年半導體景氣不錯，但不可能永遠都這麼好，產業變化起伏是常態，公司會善用工具及資源，貢獻產業、國家社會。

長科 * 深耕半導體業，為全球知名導線架製造大廠，2020 年營收規模已躍升全球第二，展望未來，長科 * 看好，QFN(四方平面無引腳封裝) 符合消費性電子輕薄短小發展趨勢，加上車用電子和 Mini LED 起飛，將帶動導線架需求大增。

長科 * 為滿足客戶需求，正積極擴產中，除了高雄楠梓加工出口區新廠在今年 10 月動土外，也同時擴充馬來西亞廠及中國蘇州廠產能，達到「一個世界、兩個系統」的生產配置。

長科 * 此次為因應擴產已備足 100 億元銀彈，除了政府提供鼓勵台商返鄉的 30 億元資金外，加上此次 72 億元聯貸案，手中資金充裕，足以為後續擴產以及購併做準備，進一步搶攻市占率。

根據規劃，長科 * 台灣與中國的 QFN 年產能今年將達 1800 萬條，明年將再擴充 70%，達 3200 萬條，期望在 2025 年成為全球 QFN 導線架的最大供應商，市占率上看 30%。

長科 * 此次聯貸案共募集 72 億元資金，預計 5 年期發行，由第一銀為統籌主辦，並擔任管理銀行，臺銀及華南銀為共同主辦，另有永豐銀、土銀、兆豐銀及彰銀等 7 家金融機構參貸。