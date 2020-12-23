投機潮席捲 分析師警告：特斯拉股價已步入泡沫

2020 年特斯拉 (TSLA-US) 股價一路狂飆，年初迄今已飆逾 650％，然而有分析師認為，考慮到基本面因素，現階段特斯拉股價已呈現嚴重高估，甚至已處於泡沫狀態。

正式獲納標普標普 500 指數後，特斯拉週一 (21 日) 收跌近 6.5％，並在週二 (22 日) 美股盤中持續下挫，暫報 630.53 美元，跌幅近 3%，市值已跌破 6000 億美元。

特斯拉股價圖 (圖：鉅亨網)

Research Affiliates 合夥人兼研究主管 Vitali Kalesnik 表示，考慮到銷售量、汽車產量及其他基本面因素，特斯拉股價已經過高。

他認為，想要證明特斯拉當前估值合理，需要非常激進的假設才能做到。「特斯拉的利潤率基本上和其他同業持平，這意味著特斯拉現階段估值正處於泡沫區域。」

今年以來，特斯拉股價已飆逾 650%，主要受惠以下關鍵事件，包含歷經疫情和州政府訴訟後，特斯拉加州廠終於在今年 5 月正式復工、7 月公布連續 4 季獲利，汽車出貨量超出預期。夏季宣布首次分拆股票時，特斯拉股價也獲得提振。

另外，上月宣布將在 12 月 21 日納入標普 500 指數後，特斯拉股價隨即飆至歷史新高。

Kalesnik 警告，當特斯拉被納入標普 500 指數時，投資人不得不以較高價格買入，這很可能為投資人帶來非常糟糕的後果。

來自蘋果 Apple Car 的競爭？

繼《路透社》稍早報導，蘋果計畫在 2024 年生產電動車 Apple Car 後，對特斯拉的樂觀情緒也有所減弱。雖然距離 Apple Car 問世還需要幾年時間，Kalesnik 認為，投資人並未完全意識到電動車市場存在激烈競爭。

「特斯拉在電動車市場確實存在一些優勢，許多競爭對手都認同這一點。然而，競爭對手的支出上限卻遠大於特斯拉，它們正在制定非常積極，且高達數十億美元的投資計畫。」

Kalesnik 稱，大眾汽車 (Volkswagen) 已經開始生產電動車，豐田汽車 (Toyota) 也正在推進相關計畫，近期更在固態電池技術研發取得重大進展，這將徹底顛覆電動車產業。

儘管存在擔憂，Kalesnik 仍不建議做空特斯拉股票。