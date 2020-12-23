〈美股盤後〉蘋果領那指登新高 疫情發燒 標普連三黑

世界多國確診數增加、英國發現變種 COVID-19 病毒，全球升高防疫力道，道瓊、標普周二 (22 日) 皆收低，銀行股、航空股下挫。據傳 Apple Car 最快 2024 年生產，蘋果股價逆勢大漲近 3%，特斯拉等電動車股普遍下挫。

美國參眾兩院通過延宕已久的近 9000 億美元刺激計畫，並在政府關門前通過 1.4 兆美元聯邦預算支出方案，總統川普已經簽署聯邦支出法案，但尚未簽署刺激計畫。

美國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 年增幅小幅上修至 33.4%，但 12 月消費者信心重挫至 88.6，連兩個月下滑，距離 5 月疫情嚴峻期間的 85.9 不遠。

美國總統當選人拜登警告，疫情「最黑暗日子」尚未到來，國會明年應該準備好推出更多刺激措施。

英國發現變種病毒並宣布更嚴格的社交規範和商業活動限制，歐洲多國實施旅遊禁令，紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 呼籲採取類似措施，疫情發展引人關注。

投資人目光重新被拉回到疫情發展上，航空股、銀行股、能源股下挫，科技股上揚。美國國會的刺激方案雖然包含 150 億美元資金，幫助航空公司支應工資，但投資人更擔心疫情發展意味著旅遊需求一時半刻無法恢復；對景氣循環最敏感的銀行股收低。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 7,780 萬例，死亡數突破 171 萬例。美國累計確診超過 1,816 萬例，至少 32.2 萬人病故。

週二 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 200.94 點，或 0.67%，收 30,015.51 點。

標普 500 指數下跌 7.66 點，或 0.21%，收 3,687.26 點。

那斯達克指數上漲 65.40 點，或 0.51%，收 12,807.92 點。

費城半導體指數下跌 3.32 點，或 0.12%，收 2,743.97 點。

標普各類股表現。(圖: Finviz)

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 勁揚 2.85%；臉書 (FB-US) 下跌 2.09%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 微漲 0.01%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.61%。

道瓊成分股跌多漲少。Walgreen Boots(WBA-US) 跌 3.44%；Amgen(AMGN-US) 跌 2.78%；高盛 (GS-US) 跌 2.68%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 2.01%；開拓重工 (CAT-US) 跌 1.99%。Salesforce(CRM-US) 漲 2.08%。

費半成分股漲跌互見。美光 (MU-US) 跌 1.44%；Lam Research(LRCX-US) 跌 1.30%，科磊 (KLAC-US) 跌 1.22%。Cree(CREE-US) 漲 4.09%；Qorvo(QRVO-US) 漲 1.33%；思佳訊 (SWKS-US) 漲 1.16%。

台股 ADR 全面收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.85%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.95%；聯電 ADR (UMC-US) 挫跌 3.09%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.33%。



焦點個股

蘋果 (AAPL-US) 逆勢大漲 2.85%，路透報導蘋果計劃最快 2024 年生產自駕電動車，可能採用自行研發的突破性電池技術，且可能尋求外部合作夥伴搭載光學雷達 (Lidar) 技術。

特斯拉 (TSLA-US) 納入標普 500 指數第二個交易日續跌，跌 1.46% 至美股 640.34 美元。

電動車中概股普遍下滑，蔚來汽車 (NIO-US) 跌 2.86%，小鵬汽車 (XPEV-US) 重挫 4.1%、理想汽車 (LI-US) 挫跌 4.78%。

航空以及休閒旅遊類股重挫，美國航空 (AAL-U) 跌 3.9%，聯合航空 (UAL-US) 跌 2.5%，嘉年華郵輪 (CCL-US) 挫跌近 6%，挪威郵輪 (NCLH-US) 大跌 6.9%。

Amgen(AMGN-US) 下挫 2.78%，該公司和英國阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 共同開發的氣喘藥物，在後期實驗階段的結果不如預期。

Peloton(PTON-US) 大漲 11.65%，這家健身器材新創同意以 4.2 億美元買下知名健身器材業者 Precor，以擴大美國產能及研發能力，交易將在 2021 年完成。

太陽能股繼續上攻，晶科能源 (JKS-US) 大漲 10.01%、Sunpower(SPWR-US) 勁揚 11.41%。

關鍵經濟數據

美國 Q3 實質 GDP 季增年率終值報 33.4％，預期 33.1%，前值 33.1%

美國 Q3 消費者支出季增年率終值報 41.0％，前值 40.6%

美國 Q3 核心 PCE 指數季增年率終值報 3.4％，前值 3.5%

里奇蒙 Fed 12 月製造業指數報 19.0，預期 11.0，前值 15.0

美國 12 月諮商會消費者信心報 88.6，預期 96.7，前值 92.9

美國 11 月成屋銷售年化總數報 669 萬戶，預期 670 萬戶，前值 685 萬戶

美國 11 月成屋銷售年化月增率報 -2.5%，預期 -2.2%，前值 4.3%

華爾街分析

瑞穗美國首席經濟學家 Steven Ricchiuto 說，美國國會通過近 9000 億美元刺激計畫，並未帶動股市上漲，可能和基金年底調整投資組合有關，這也意味著年底前股市要繼續上漲有難度。法國巴黎 (BNP Paribas) 估計，年底前將有 630 億至 850 億美元資金由股市轉入債市。

Ricchiuto 說：「今年獲得不錯報酬的投資人已經做好年底的投資布局，可能希望盡可能維持中性。」

Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 說，國會通過刺激法案，只是強化了經濟和市場面臨結構性逆風的現實。

瑞信美股首席策略師 Jonathan Golub 預測，在消費者支出於 2021 年強力回升之前，經濟和市場還有一段顛簸不平的道路要走。「我不認為這會是條平順的路，未來三到四個月，經濟重啟過程會很曲折。」