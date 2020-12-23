日本央行公布10月利率會議紀要 盼提升政策持續力

日本央行 (Bank of Japan) 週三 (23 日) 公布 10 月份的利率會議紀要，為因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，多數委員同意在向企業提供資金調度支援與維持金融市場安定方面努力是恰當作法。有一位委員提到，有關明年 3 月底即將到期的部分措施，有必要在適當時機考慮延長。

日本央行在 10 月 28、29 兩日召開決策會議，受到新冠肺炎疫情干擾，預估日本的貨幣寬鬆也成為長期趨勢，針對買進 ETF 及 REIT 措施，有委員表示為提升政策效益，有必要探究在哪些地方多下功夫。

由於日本已成功避免失業人數及倒閉企業迅速增加，有委員認為當前需要仔細檢視政策效果。也有委員提到，考量到疫情有可能帶來長期影響，有必要避免支持政策過早結束。

委員一致同意密切關注疫情影響，必要時將毫不遲疑採取更進一步的貨幣寬鬆。

在多數委員贊成下，日本央行維持既定超寬鬆購債計畫與利率政策不變，並延續一連串的疫情因應措施，包括致力於向企業提供資金調度支援，以及維持金融市場安定。

而在 2% 的通膨目標方面，有委員認為有必要檢討。

日銀目前基準利率為 - 0.1% 的基準利率、 10 年期公債殖利率曲線定錨目標訂於 0% ，有委員認為超長期利率緩慢上升，將有利於金融機構的運用收益及金融系統安定。

日本央行也明確表示，為了提高持續性貨幣政策成效，將展開檢討，將於 2021 年 3 月左右公布結果。