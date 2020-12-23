【Wen姐筆記】本土零確診破功 考驗周選結算 台股2黃燈轉守月線？

台灣努力維持了 253 天的新冠肺炎本土零確診破功，使得台股昨日尾盤受驚，加權指數昨日原本要挑戰 14427 歷史新高，不僅未能建功，反而翻黑殺尾，加權指數以 14177.46 點作收，成交值放大至 2921 億元。昨天三大法人反應快速，立刻反手調節，今日周選擇權結算將面臨考驗。台股多頭攻勢再度亮起 2 個黃燈，需提防進入月線攻防戰! 關鍵點位為 14080、14176、14256 點。

多方如欲穩住陣腳，至少得守穩 14200 點城池，14200 點兩端哨站為 14176 與 14216 點，如能儘速收復 14256 點，多方還有機會維持區間盤整格局，多方要搶回短線控盤權，就必須努力收復 14300 點城池，兩端哨站為 14282 與 14311 點，14333 點更是多方是否有機會再度挑戰歷史新高的觀測點。闖過才能再挺進 14366 與 14400 城池，14400 點兩端哨站為 14385 與 14423 點。

如 14200 點城池未能守住，需留意 14155 點，這也是月線攻防的前哨站，失守恐回測 14100 點，兩端哨站為 14080 與與 14122 點，不宜棄守，否則恐回測 14049 與 14000 點整數關卡。14000 點兩端哨站為 13979 與 14014 點。如再棄守需提防停損賣壓導致跌勢擴大。

台股攻上 14000 點之後，到昨天剛好 13 個交易日，台股在今年底封關前，能否繼續在 14000 點之上雲端漫步，今明二日為關鍵期! 今天有周選擇權結算，明日為平安夜，明日過後外資放假，台股將由內資接棒控盤，除了本土內資主力，國家隊的態度更形關鍵。

昨日美股的亮點為那斯達克指數續創新高，蘋果再度成為領頭羊，台股久違的蘋概股是否再度打上蘋果光? 也攸關多方車輪戰能否延續不掉鏈! 短線過熱的航運、鋼鐵等傳產族群，如果回檔休息，原本該由電子接棒，而昨日導致尾盤急殺，也是電子掉棒! 台股如欲維持良好多方輪動節奏，電子能否再度扛起大旗? 將是盤面觀察重點! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

