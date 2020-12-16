日本12月製造業PMI報49.7 產出與新訂單降幅縮小

IHS Markit 週三 (16 日) 公布日本 12 月的綜合 PMI 指數初值。綜合產出指數報 48.0(11 月終值報 48.1)、服務業活動指數報 47.2(11 月終值報 47.8)、製造業產出指數報 49.5(11 月終值報 48.8)。當月的製造業 PMI 報 49.7，優於 11 月的 49.0。

IHS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 針對最新調查結果表示「最新的 PMI 調查數據初值顯示，今年景氣到了最後一個月也同樣出現惡化，日本民間企業在 12 月仍持續著嚴峻狀態。在新的出口訂單更加減少的情況下，新訂單數量也再度滑落。」

好消息是，日本民間企業僱用人數減少幅度是近十個月以來最小，製造業甚至有企業的員工人數增加。

儘管新冠肺炎 (COVID-19) 確診人數再度增加，不過日本民間企業對於今後一年時間的景氣抱持樂觀，認為情況應該會好轉。

受訪企業認為日本國內外的需求應會走向復甦，然而經濟回溫的狀況及走勢仍然存在著未知數，讓期待感稍微降溫。

日本 12 月的製造業 PMI 從 11 月的 49.0 增加到 49.7。產出與新訂單數量雖然持續滑落，但降幅是這段期間中最小的。此外，日本製造業的僱用人數微幅增長，是今年 2 月以來的首度上揚。雖然在景氣看法方面，與 8 月過後相比呈現疲軟，但是在展望方面仍維持樂觀。

日本 12 月的服務業活動指數從 11 月的 47.8 降低到 47.2，顯示服務業的整體產出急速惡化。新事業大幅縮減，出口訂單的滑落幅度也進一步擴大。員工數量整體小幅萎縮，連續兩個月減少。景氣看法在邁入 12 月後持續走軟，雖然整體依舊樂觀，樂觀程度卻是近四個月以來最低水準。