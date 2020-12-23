女股神看好下個「FANG」 將誕生在基因編輯領域

「女股神」凱薩琳 ‧ 伍德 (Catherine Wood) 上周接受彭博訪問，表示未來最大的驚喜將來自基因編輯，甚至預測下一個「FANG」將誕生在基因領域。

受到變種病毒衝擊，周一 (21 日) 美股三大指數盡墨，生物科技及製藥族群撐場，其中三檔研究基因編輯的遺傳學股齊飆升，包括 Editas Medicine(EDIT-US) 強漲 29.89%、CRISPR Therapeutics AG(CRSP-US) 勁揚 12.27% 與 Intellia Therapeutics (NTLA-US) 揚升 13.21%。

不僅單日漲勢兇猛，此三檔遺傳學股年漲幅也很驚人，分別達 182%、173%、327%。

值得注意的是，21 日那斯達克生物技術指數表現最好的五檔股票中，這三檔都在其中，而且也在凱薩琳的投資組合當中。

凱薩琳掌管的 ARKG 基金 (ARKG-US)，主要鎖定生物科技股，該基金今年來已上漲 183%，遠超過那斯達克生技 ETF(iShares Nasdaq Biotechnology ETF)29.2% 的收益。

ARKG 最大持股為 CRISPR Therapeutics，占了 7.35%，CRISPR Therapeutics 正與福泰製藥 (VRTX-US) 測試基因編輯的鐮狀細胞病與β地中海貧血的治療方法。

凱薩琳在訪問中表示，基因類股的潛力極大，因為透過基因編輯、人工智能和基因療法 (尤其是 CRISPR 基因編輯) 的融合，將能治癒困擾人類多時的疾病，甚至預測疾病的發生。