馬不停蹄！美國會即將敲定9000億美元新刺激法案 

週四 (17 日) 美國國會即將敲定一項 9000 億美元的計劃，其中包括小企業援助、直接發放現金和聯邦失業補助，受此消息激勵，美股道瓊、那指和標普指數衝上歷史新高。

美股道瓊 (圖片：鉅亨網)

美國國會正馬不停蹄地磋商新一輪刺激法案內容，因為美國在聖誕節後，美國政府將關門，約有 1200 萬人失去失業救濟金，暫停驅逐令和家庭假規將於 12 月底到期。

美國國會週三討論規模約 9000 億美元的新紓困協議，其中包括對美國人民提供另一輪直接發放現金，眾議院院長佩洛西和參議院少數黨領袖舒默和財政部長梅努欽週四再度會談，以敲定新紓困法案的最終細節。

眾議院議長佩洛西週四表示，我們週四早上取得了一些進展，希望在週四前兩黨能完成最終法案文本。

參議院多數黨領袖麥康奈爾稱，新一輪刺激法案似乎即將出爐，將包括薪資保護計劃 (PPP) 的小企業貸款、另一輪現金發放、新冠病毒測試和疫苗分發資金，以及擴大失業救濟金的規模。

新一輪刺激法案預計將包括約 3000 億美元的小型企業補助，延長暫停驅逐租戶令等。對全美發放的現金額度可能會降至每人 600 美元，低於 3 月的 1200 美元，兩黨爭議性的企業責任保護以及州和地方政府援助可能將不會納入。

當選總統拜登週三表示，9000 億美元的新刺激法案是「頭期款」，他計畫在 1 月 20 日上任後敦促實施新一輪刺激措施。