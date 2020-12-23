數位增長元年 2021群益期貨桌曆超吸睛

數位與網路科技推升金融業走向了新的時代，國內第一家期貨上市公司「群益期貨」自 2020 年開始投入數位增長 (Ditigal Growth) 計畫，以感動客戶為目標的使用者為中心思維，在群益領先業界的網路資訊系統基石之上，透過網路與新科技創造更好的服務及使用者的體驗。群益期貨董事長孫天山定調 2021 年為群益期貨的「數位增長」元年，除了期許群益在客戶數位服務體驗的提升之外，也冀盼與國內同業共同攜手，在國外網路交易商相繼進入國內市場的競爭市場中，共同打造更好的投資環境，服務國內投資人。

群益期貨同時成立「數位增長處」，與國立台北商業大學產學合作，邀請温明輝教授擔任顧問，—共同以數據化的營運與行銷思維推升使用者體驗 (User Experience)。「數位增長處」首項研發專利技術「金融業務通訊軟體資訊匯集系統與方法」應用 LINE API 社群技術讓金融資訊自動更新並整合至社群互動卡片，讓群益期貨業務同仁可以在 LINE 社群環境中以更有趣、更即時的方式提供優質的服務與內容給客戶，群益卡片平台也將在後續的節慶期間提供溫馨的互動式賀卡，藉此提升客戶與群益之間的溫度。

優質的投資情報是投資人決策的重要依據，群益期貨由投、研部門主管親自領軍上陣，於每日早上八點於「群益期貨觀點」Facebook 粉絲專頁首播「群益早安」節目，以 15 分鐘精準、深度解讀每日、特別是昨夜全球市場行情與重點新聞；當日下午則有「群益外匯」節目，由公司聘請之華爾街專業投資專家分析全球外匯市場動態；每週五則有重頭戲「群益獨家觀點」，由「期貨老爹」帶領網友一起回顧本周市場並展望未來行情變化。

同時，每年新年都備受廣大群益客戶期待的「群益限量桌曆」，今年也首度由實體走向虛實整合 (Online to Offline)，十多位才貌兼具的群益女孩，除了透過實體桌曆展示公司數位科技概念設計之外，也同時透過社群網路 365 天全年的提供客戶陪伴與關懷。

為了幫助群益客戶投資能力提升，群益期貨也與科技部研究計畫共同研發「投資人交易健檢」幫助投資人掌握自身投資風格與市場競爭優劣勢。並與包括「財經 M 平方」、「聚財網」、「嗨投資」、「微股力」等十數家金創服務創新平台組成生態系，依投資人交易健檢之投資風格與交易特性，建立個人化的「交易技能樹」循序漸進的幫助群益客戶在投資知識與技能上成長。

群益期貨孫天山董事長表示，數位增長是圍繞著客戶需求及客戶體驗而發展的一系列數位創新作為，網路世界變化快速，群益期貨會以數位金融創新者的姿態，本著敢於冒險與創新嘗試的企業 DNA，逐步打造出數位世界裡的群益期貨 2.0。

