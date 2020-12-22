瑞銀上調英鎊目標價 估油價明年先跌後升

瑞銀富管理投資總監辦公室今 (22) 日發布最新報告，上調英鎊明年 3、6、9 及 12 月目標價，分別至 1.39 、1.40、1.42 及 1.43 美元；同時估估布蘭特原油價格明年 3 月前回落至每桶 45 美元左右，下半年景氣趨明朗，年底有望挑戰每桶 60 美元。

報告指出，雖然英國脫歐談判膠着，但雙方仍保持對話，貨幣市場樂於看見這些微的進展，亦相信雙方在未來數年將繼續加強合作，加上疫苗提早面世及美元持續弱勢，故上調英鎊匯率預測。

瑞銀也認為，英國股市今年表現顯著落後於全球股市，以歷史市盈率計算，MSCI 英國指數比全球股票低近 18%，但在全球經濟復甦及油價走強預期下，英國企業明年盈利增長可能超過 40%，具有不俗的追漲潛力。

油價部分，受到變種病毒株影響，多國切斷與英國的海陸空交通，布蘭特油價一度跌破 50 美元，21 日收低 2.6% 至 50.9 美元，逆轉 11 月初以來的勢頭。

瑞銀認為，在明年二季度疫苗廣泛應用之前，石油需求前景相信仍彌漫不確定性，估計布蘭特油價在明年 3 月前回檔至 45 美元左右，6 月前逐步回升至 52 美元。下半年市場前景才越趨明朗，年末有望挑戰 60 美元。