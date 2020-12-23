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台股量縮驚驚漲站穩14200點 三大法人土洋對作賣超4.87億元

鉅亨網新聞中心
台股量縮驚驚漲站穩14200點 三大法人土洋對作賣超4.87億元。(鉅亨網資料照)
台股量縮驚驚漲站穩14200點 三大法人土洋對作賣超4.87億元。(鉅亨網資料照)
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台股三大法人外資權值股電子股

美國通過新一輪紓困方案，但投資人憂心英國變異新冠病毒，美股周二漲跌互見，台股今 (23) 日同樣走勢震盪，不過，隨著電子股回穩，中小型股也獲買盤支撐，帶動指數翻紅，終場上漲 45 點，收在 14223 點，三大法人呈土洋對作，小幅賣超 4.87 億元。

加權指數成交值縮至 2195 億元。觀察籌碼動向，外資昨天賣超近百億元後，今天再轉為買超 6.8 億元；投信持續賣超 6.85 億元；自營商與投信同調，共賣超 4.85 億元，內外資呈現對作，合計賣超 4.87 億元。

鴻海成立 MIH 電動車開放平台，全球已有超過 200 個重要廠商參與，今日股價漲逾 1%，收在 88.8 元；法人看好強茂、台半等二極體大廠有機會間接切入 MIH 聯盟，大啖電動車訂單，兩檔均漲逾半根停板。

聯發科躍居多頭指標，強漲逾 2%，並帶領 IC 設計股走強，亞信私募增資獲聯發科全數認購，今日股價再度攻上漲停，敦泰也一度攻上漲停，偉銓電、智原、原相、聯詠、立積等漲勢也相當強勁。

觀察主要權值股走勢，台積電今日股價陷盤整，終場收平盤價 509 元；大立光同樣在盤面上表現，收 3260 元；被動元件大廠國巨大漲約 3%；穩懋、亞德客 - KY、上銀、環球晶、群創、臻鼎 - KY 也有 1-2% 的漲幅。

美國國會通過近 9000 億美元紓困案，針對再生能源業者稅收抵免與研究補助，價值約數十億美元，帶動太陽能、風電等公司股價走揚，台廠同步受激勵，達能、茂迪、元晶、安集均亮燈漲停，聯合再生、碩禾、太極等也漲逾半根停板。

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