〈台股盤前〉高檔整理盤勢中 月線有強大支撐再助攻勢

台北股市 23 日集中市場加權股價指數收盤報 14223.09 點，上漲 45.63 點或 0.32%，成交值 2214.43 億元，高檔整理盤勢中月線將有強大支撐力道，證券分析師黃漢成看好，包括太陽能、5G 設備等具有政策題材性及新世代通訊需求的概念股。

黃漢成並強調，太陽能類股昨日整理完成後發起攻勢，在台美兩地的能源政策加持之下，類股股價仍有發揮的空間；此外，在疫情可望獲得控制同時，全球加速基礎建設，對於原物料的需求將增加，也帶動原物料如銅、鋼鐵價格的走高，類股走勢不容忽視。

在今晨收盤的美股數據方面，道瓊指數上漲 114.32 點，或 0.38%，收 30,129.83 點。標普 500 指數上漲 2.54 點，或 0.07%，收 3,689.80 點。那斯達克指數下跌 36.80 點，或 0.29%，收 12,771.11 點。費城半導體指數下跌 20.44 點，或 0.74%，收 2,723.53 點。

美股科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.70%；臉書 (FB-US) 上漲 0.38%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.66%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.30%。

台股 ADR 僅聯電收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.54%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.14%。

在台北股市重要消息方面，大同 (2371-TW) 經營權變天之後，再一次有新團隊亮相，新任董事長盧明光勾勒 5 大經營轉型方向，並發豪語在 5 年內營業額要從 200 億元到突破 1000 億元，並且還要進一步發展電動車及油電混合車馬達及電力系統。