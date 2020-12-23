〈房產〉捷運聯開辦公樓崛起 西區「皇翔中山」每坪114.9萬元創高

依最新實價揭露資訊顯示，捷運中山站的聯開辦公大樓「皇翔中山」，10 樓與 11 樓成交 10.6 億元，換算每坪成交 114.9 萬元，成交行情創北市西區辦公大樓新高價，北市除傳統辦公商圈需求暢旺，捷運聯開的辦公大樓也成市場租售新亮點。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，軌道經濟呈現「住、商」皆旺的市場趨勢，除了聯開宅受到消費者青睞，捷運聯開的商用大樓近年也快速崛起，如國泰置地廣場、潤泰松山與南港車站大樓、聯邦佳佳大樓等，屬於辦公搭配零售商場的複合式規劃，因為交通便利加上大樓新穎吸引許多企業進駐，聯開辦公大樓的需求穩定也反應在租金與售價上。

而捷運中山站聯開案「皇翔中山」，今年 8 月 10 樓與 11 樓成交 10.6 億元，換算每坪 114.9 萬元，已經創下西區的辦公大樓新高價，成交單價和傳統辦公敦南商圈相比並不遜色。

信義全球資產公司統計發現，以往台北地區捷運商用大樓規劃多以住宅的比例較高，但隨著商辦市場活絡，捷運商用大樓產品定位也從住宅漸漸朝向辦公或是商場 + 辦公的方式開發，租金行情也逐年增長。

信義全球資產統計，台北市陸續會有此類以商業使用為主的複合式大樓，例如台北車站 C1D1、捷運士林站、劍潭站等，以開發量體最大的 C1D1 來說，將規劃商場 + 旅館 + 頂級辦公的複合式雙塔，釋出辦公面積高達 5.6 萬坪，可望挑戰目前頂級大樓租金。