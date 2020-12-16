〈房產〉與張忠謀作鄰居 苗豐強家族購入三戶西華富邦水岸豪宅

北市大直水岸豪宅西華富邦又有新住戶，依實價登錄，聯華控股 (1229-TW) 苗豐強家族砸下 6.52 億元，以「美豐投資」和「美安投資」買下 4 樓兩戶、8 樓一戶，每坪單價 139.6 萬元、和 140 萬和 150.3 萬元，今年西華富邦累計交易已達 18 筆，總成交金額 36.46 億元，穩坐今年豪宅交易金額冠軍

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大直西華富邦樓高 42 樓，成交單價高低樓層價差大，最高單價為 39 樓的每坪 291.95 萬元，今年最高價為 33 樓，每坪 211 萬。

這次交易價格最低樓層是 4 樓，每坪 139.6 萬元與 140 萬元，僅較張淑芬今年購入用作畫廊之用的四樓戶單價 137 萬元略高，8 樓戶單價也和今年 7 樓交易單價差不多，與今年的市場行情相符。

房仲業者統計今年北市豪宅交易，西華富邦累計交易已達 18 筆，總金額 36.46 億元，穩坐今年豪宅冠軍，另外大安豪宅明日博也非常賣座，因國產署標售成交不錯，今年累計 20 筆交易，不過因為單價總價較低，累計總銷 22 億 1798 萬。

張旭嵐指出，今年不少兩岸三地企業家，積極將資產重新配置，雖然 12 月起豪宅受信用管制，若以公司法人購住宅第二戶以上，貸款限制五成，不過對於資金充沛的企業主來說，影響不大。以這三筆買賣為例，其中一戶採現金交易，顯示實力雄厚，就算央行實施信用管制後才入手，應不影響資金分配。

而多數企業家購屋不只是資產配置，更有買房買鄰的概念，大直近內科，又是許多科技業大老購置豪宅的首選區域，苗家和同為好友的張忠謀家族購入同社區豪宅，有買宅買鄰的意味。