變異病毒攪動全球 瑞銀仍看貶明年美元、上調歐元目標價

瑞銀財富管理投資總監辦公室今 (23) 日發布報告，上調歐元明年 3、6、9 及 12 月的目標價，至 1.24、1.25、1.27 及 1.27 美元，並表示，投資者「去風險」情緒升溫，避險資金流進美元只是短暫現象，當全球經濟堅實復甦，將更有利於歐元等順周期貨幣，美元明年仍邁向貶值之路。

全球經濟再度被疫情陰霾籠罩，美國總統當選人拜登警告，抗疫「最黑暗的日子」還沒到來，呼籲國會明年初準備推新一輪財政刺激措施，標普 500 指數連續第 3 天走軟，然而，瑞銀認為，市場短暫調整是長期布局的時機，投資者可利用波動率來產生收益，但應同時做好分散及對沖風險的準備。

報告指出，全球金融市場在平安夜前夕瀰漫不安，英國成為新一波疫情的中心，BioNTech 有信心疫苗對變異的病毒有效，但需要 2 周時間準備數據，帶動歐洲 STOXX 50 指數及英國富時 100 指數昨天反彈 1.4%、0.6%；歐元及英鎊今早回升 0.2% 及 0.3%，分別報 1.2185 及 1.34 美元。

歐元從 11 月初的 1.16 美元，上周升至 1.23 美元之上，但英國疫情惡化令歐元退回至 1.22 美元之下。歐元於 2017、2018 年於 1.255 美元到達最高點，瑞銀估計不少短期投資者會在此水準進行獲利了結，在經濟活動受限下，短期內歐元料繼續在 1.2 至 1.25 美元區間震盪。

報告也指出，從標普過去 12 個月純益率減去美國 10 年期國債收益率來看，目前美股相對債券來說並不昂貴，瑞銀估計國債收益率要再漲 0.5%，美股估值才變得不吸引，然而，美國經濟復甦的前路漫漫，升息之日更是遙遙無期。