〈美股盤前要聞〉川普不滿國會新紓困方案 美股期貨小漲

川普批評國會通過的近 9000 億美元刺激計畫「不合適」，並呼籲議員修改內容提供更多援助。美股期貨在週三 (22 日) 仍呈現小幅上漲。

1. 川普籲議員修改內容提供更多援助

美國國會終於通過財政刺激計畫並送交美國總統川普簽署，外界原本預料他會簽字立法，但川普周二 (22 日) 夜晚卻在推特語出驚人表示，國會通過的近 9000 億美元刺激計畫「不合適」，並呼籲議員修改內容提供更多援助，包括發放 2000 美元現金給個人和家庭。儘管如此美股期貨週三仍呈現小幅上漲。道瓊期貨漲 0.27%。標普 500 期貨漲 0.30%，斯達克 100 期貨漲 0.14%。

川普在推特 影片 中檢討紓困計畫的多項缺失，包括要求現金支票從目前的 600 美元大幅提高到 2000 美元，「我要求國會修改方案，將低得可笑的 600 美元提高到 2000 美元，或是一對夫妻 4000 美元。」

川普還要求刪除無用的支出，批評預算計畫竟包括資金流向海外的條款。川普並未在影片中威脅他將否決刺激計畫，但他遲遲不簽字立法，仍讓外界感到意外。

2. 傳美與輝瑞達成 1 億劑疫苗採購協議

據 CNBC 週二 (22 日) 引述消息人士報導，美國政府已與輝瑞 (PFE-US) 達成一項額外的疫苗採購協議，加購多達 1 億劑的新冠肺炎疫苗，此交易細節可能於周三公布。

輝瑞表示不對與美國政府相關的任何機密討論發表評論，美國衛生及公共服務部 (HHS) 也沒有立即回應。

此消息傳出之前，輝瑞執行長 Albert Bourla 上週接受 CNBC 訪問時表示，輝瑞正在與美國政府進行談判，以在明年提供額外 1 億劑的新冠肺炎疫苗。

Bourla 表示，輝瑞正和美國討論疫苗時程細節，輝瑞能夠在 2021 年第三季提供許多疫苗，不過美國政府正敦促輝瑞提前至第二季。

3. 拜登籲明年再推新刺激方案

美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 在週二 (22 日) 警告表示，新冠肺炎疫情最黑暗的日子仍未到來，並呼籲國會準備好在明年年初再推另一輪刺激方案。

拜登在新聞發布會上表示，美國與新冠肺炎疫情鬥爭的最黑暗的日子還未到來，聯邦政府仍需要支持在疫情期間消耗了大量資源的州和地方政府，並且還需要推出更多經濟刺激措施。拜登說道：「國會在本週做了該做工作，我可以，也必須要求他們明年再做一次。」

拜登說道，他希望國會能夠提供足夠的資金來為 3 億美國人供應疫苗、提供失業保險、為一線醫護人員提供防護設備並為民眾帶來更多補助津貼。

4. 電池新創公司股價 5 天瘋漲一倍

QuantumScape(QS-US) 連日大漲，過去五個交易日累計上漲 132%，光是周一和周二就累計勁揚 68%，成為美國汽車供應鏈類股中第二大上市公司。

QuantumScape 在今年 11 月以特殊目的收購公司 (SPAC) 形式借殼上市，投資者大有來頭，除了微軟創辦人比爾 · 蓋茲，還包含福斯集團、上汽集團。該公司周二 (22 日) 收盤上漲 39% 至每股 131.67 美元，延續周一上揚 29% 漲勢，但周二盤後回跌 7%。

根據該公司的產品規劃藍圖，接下來到 2023 年會持續測試電池，如果測試順利，將在 2024 年興建工廠，希望兩年後有穩定營收，代表至少到 2027 年才能獲利。

5. 馬斯克：曾向蘋果兜售特斯拉 庫克拒會面

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週二 (22 日) 在推特上表示，最近幾年他曾考慮過把特斯拉賣給蘋果 (AAPL-US)，但是蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 卻連跟他開會討論的興趣都沒有。

馬斯克推文提到，「在 Model 3 計畫最黑暗的日子裡，我曾聯繫庫克來商議蘋果收購特斯拉的可能性 (當時特斯拉價格僅現在的 1/10)，但他拒絕參加會議。」

這是馬斯克首次坦承他曾想過放棄特斯拉的控制權。特斯拉一直以來沒有在任何財務文件中討論過出售事宜。