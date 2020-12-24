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〈紐約匯市〉脫歐貿易協議有望敲定 美元回軟 英鎊強升1%

鉅亨網編譯余曉惠
美元回軟 連三日升勢止步 英鎊強升1% (圖:AFP)
美元回軟 連三日升勢止步 英鎊強升1% (圖:AFP)
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英國和歐盟即將達成脫歐後貿易協議的希望，提振投資人風險胃納，也讓連升三日的美元回軟，英鎊勁揚，澳幣加幣紐元等風險貨幣走高。

英國每日郵報一名記者披露，英國和歐盟將就久拖未決的貿易協議達成共識，外界揣測英國首相強生將在周三晚間發表聲明。

英鎊美元升幅擴大，延續稍早因為法國有條件開放邊境的漲勢，紐約尾盤上揚 0.9% 至 1.3482 美元，盤中一度突破 1.35 美元整數關卡。英鎊歐元升 0.8% 至 90.33 便士。

較高風險貨幣上揚，澳幣美元升值 0.7% 至 0.7575 美元，除了美元疲軟，雪梨小規模群聚感染獲得控制也替澳幣提供一些支撐。紐元美元攀升 0.7% 至 0.7091 美元

美元走低，追蹤美元對一籃子主要貨幣的 DXY 美元指數在紐約尾盤下跌 0.1% 至 90.39，連三日漲勢止步。歐元美元升值 0.2% 至 1.2180 美元

美元指數今年來下跌逾 6%，主因是投資人押注美國聯準會 (Fed) 將保持超寬鬆貨幣政策，這種對美元進一步貶值的預期心理，拉抬了股市和新興市場貨幣。

TD 證券高級外匯策略師 Mazen Issa 說：「與 3 月相比，不確定性溢價降低，再加上疫苗問世… 大致上確立了自夏季以來我們已知的美元疲軟趨勢。」

Rosenberg Research 首席經濟學家兼策略師 David Rosenberg 說，技術指標顯示，美元超賣反彈的可能性增強，但長期仍走貶，無論趨勢、移動均線和中期動能，都處於下滑趨勢。

脫歐後貿易磋商的進展，蓋過了美國總統川普不簽署 8920 億美元刺激方案帶來的威脅。川普要求國會修改內容，將現金補助從每人 600 美元大幅提高到 2000 美元；川普至今仍未簽署刺激方案，恐讓 1200 萬人落入耶誕節後失去失業津貼的困境，暫緩驅逐令也將在年底失效。

匯市對美國好壞參半的經濟數據反應平淡。根據周三公布的報告，上周首次申請失業救濟金人數意外減少，但仍處於高點；11 月消費者支出 4 月來首次下滑，美國新屋銷售不如市場所料。

截至周四 (24 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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