電動車利潤太低！高盛：蘋果提供「汽車服務體驗」更具獲利潛力

路透社 (Reuters) 週一傳出蘋果將推出電動自駕車引起市場期待，不過，高盛 (Goldman Sachs) 周三 (23 日) 發布報告表示，切入高成本的電動車市場對蘋果獲利成長的助力有限，成為汽車服務提供商反而更具獲利潛力。

高盛分析師 Rod Hall 表示，蘋果擁有良好的軟硬體開發與整合能力，有利電動車設計與銷售，預估 2025 年蘋果 (AAPL-US) 可望佔領 5% 的電動車市場，年銷量約 41.7 萬輛，平均售價 75000 美元，

Hall 表示：「我們認為 Apple Car 作為支援自家服務的硬體平台對於蘋果來說是有意義的，但由於汽車業有利潤較低，因此對投資人而言，蘋果切入電動車拉抬獲利成長的影響可能非常有限。」

汽車業毛利率低於蘋果的業務，目前特斯拉的毛利率約為 20%，而蘋果高達 40%，特斯拉的營業利潤率甚至低至個位數。

此外，Hall 表示，儘管蘋果在優化電動車效率和架構方面處於有利位置，但從歷史上看，電池技術突破是最難以預測的。

另外，即使蘋果在光學雷達 (LiDAR) 傳感器上的經驗是電動車產業的福音，然而，Hall 認為，其他汽車製造商已經積極測試 LiDAR，預料 2024 年其他車廠可能已使用相關系統。

因此，相對於推出自駕車，Hall 認為，由於蘋果具有強大的軟體開發能力，蘋果具有提供「用戶體驗」的獨特潛力，蘋果可複製過去切入電視產業的模式，專注於成為汽車市場的服務提供商，而不是從頭開始生產利潤較低的汽車。

Hall 進一步表示 ：「蘋果可能有替代方案提供良好的汽車服務體驗，且無需開發和銷售完整的電動車平台。」

若未來自駕車普及，使駕駛能夠將注意力轉移到其他資訊服務上，將對蘋果的服務業務長期產生很大的影響。Hall 還認為，未來「汽車即服務」的訂閱模式可能會日漸興起，這可能會引起蘋果的興趣。