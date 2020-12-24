〈美股盤後〉資金追捧週期股 標普最後15分鐘回吐大部分漲幅

週三 (23 日) 美國經濟數據好壞參半，川普不滿新刺激法案規模， 年底獲利回吐之際，政策的不確定性令市場承壓，油價上漲推動下，華爾街資金轉向能源、旅遊、航空等幾個週期性行業。

週三美股四大指數漲跌互見，蘋果和微軟引領科技股下滑，那指、費半收黑，道瓊小幅收紅逾百點，標普尾盤最後幾分鐘大跳水，放棄了大部分漲幅，終場標普指數近乎持平。

美國總統川普不滿國會甫通過的 9000 億美元的刺激法案，要求發放全美現金應從法案中的 600 美元，提高到每人 2000 美元或夫妻 4000 美元。此外，川普一如預期否決 7400 億美元國防授權法案。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 7842 萬例，死亡數突破 172 萬例，美國累計確診超過 1,832 萬例，累計死亡數超過 32.4 萬。

週三 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 114.32 點，或 0.38%，收 30,129.83 點。

標普 500 指數上漲 2.54 點，或 0.07%，收 3,689.80 點。

那斯達克指數下跌 36.80 點，或 0.29%，收 12,771.11 點。

費城半導體指數下跌 20.44 點，或 0.74%，收 2,723.53 點。

標普 11 個主要板塊中，除房地產、資訊科技和公用事業外，其他板塊均處於上漲狀態。

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.70%；臉書 (FB-US) 上漲 0.38%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.66%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.30%。

道瓊成分股漲多跌少。高盛 (GS-US) 上漲 2.54%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.79%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.10%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.82%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.62%。

費半成分股多收黑。高通 (QCOM-US) 上漲 0.42%；AMD (AMD-US) 下跌 1.73%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.87%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.03%；美光 (MU-US) 下跌 0.70%。

台股 ADR 僅聯電收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.54%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.14%。

個股消息

美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.91%，該公司宣布 7 月之前向美國再提供 1 億劑新冠疫苗，使總劑量達 2 億劑。

投資銀行 Wedbush 預測，蘋果未來幾年與特斯拉、大眾或蔚來等中國汽車製造商建立合作夥伴關係的可能性超過七成，以抓住電動汽車新時代的機遇。蘋果下跌 0.70% 至每股 130.96 美元。

Nikola (NKLA-US) 下跌 10.70%，主因是該公司宣布與 Republic Services 取消 2500 輛垃圾車的合約。

南韓 LG 電子週三宣布，已同意與汽車供應商加拿大汽車零件廠麥格納國際集團 (Magna International) 組建合資公司。麥格納國際週三大漲 8.90%。

IBM (IBM-US) 上漲 0.41%。IBM 同意支付 2425 萬美元，以解決聯邦通信委員會 (FCC) 為學校和圖書館提供補貼服務的兩次調查，該公司涉嫌違反紐約市和艾爾帕索學區有關的「教育費率」(E-Rate) 等計劃規則，時間長達近 15 年。

關鍵數據

美國上週初領失業金報 80.3 萬人，預期 88 萬人，前值自 88.5 萬人上調至 89.2 萬人

美國上週續領失業金報 533.7 萬人，預期 556 萬人，前值自 550.8 萬人下調至 550.7 萬人

美國 11 月 PCE 物價指數年增率報 1.1％，預期 1.2%，前值 1.2%

美國 11 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.4％，預期 1.4%，前值 1.4%

美國 11 月耐用品訂單月增率終值報 0.9％，預期 0.5%，前值自 1.3% 上調至 1.8%

美國 10 月 FHFA 房價指數年增率報 10.2％，前值 9.1%

美國 10 月 FHFA 房價指數月增率報 1.5％，預期 0.5%，前值 1.7%

美國 11 月新屋銷售年化總數報 84.1 萬戶，預期 99 萬戶，前值 94.5 萬戶

華爾街分析

Keator Group 的管理合夥人 Matthew Keator 表示，這是一個非常受歡迎的跡象，看到市場轉投遭受經濟重創的類股，說明了估值和多元化的重要性。當你看到油價回升，旅遊和旅遊業復甦時，這就意味著市場對未來抱有希望，並抱著這種希望來定價。

金融公司 Raymond James 分析師 Ed Mills 表示：「川普要求將紓困案中的個人發放金額調高至 2,000 美元，提高了未來的不確定性，但我們還是認為，川普不插手的情況下，該法案會於明年 1 月 3 日立法生效。」

Great Hill Capital LLC 管理成員 Thomas Hayes 表示：「要麼我們將準確的通過刺激法案，這對經濟是非常有利的，要麼我們將得到更大的經濟刺激規模，而市場會很喜歡。」