三菱瓦斯化學攜手田岡化學生產光學原料 股價大漲

日本三菱瓦斯化學 (Mitsubishi Gas Chemical，MGC)(4182-JP) 23 日增產用於手機鏡頭等的光學樹脂，並將與樹脂原料主要供應商的田岡化學工業 (4113-JP) 合資成立公司，在日本新潟工廠新增樹脂原料的生產設備，也會在自家的鹿島工廠 (日本茨城縣神栖市) 增產樹脂。

消息傳出後，田岡化學股票在週四 (24 日) 早盤一度大漲逾 5%，在台北時間 24 日上午 10 點前，田岡化學股價暫報每股 13450 日圓、較上個交易市上揚 4.02% 或 520 日圓。

田岡化學股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

在目前的智慧型手機市場，多鏡頭設計已成為主流。由於鏡頭零組件的需求大增，光學原料廠商也著手強化樹脂原料的調度。

三菱瓦斯化學與田岡化學各出資 51% 及 49% 成立新公司，未來將生產光學樹脂的「Iupizeta EP」特殊 PC 樹脂。未來將在三菱瓦斯化學的新潟工廠內新設廠房，並於 2023 年 1 月開始營運。生產能力與投資額未對外公布。

該公司的鹿島工廠也將強化 Iupizeta EP 的生產設備，投資額未對外公布。增設的設備每年可生產 2000 公噸，於 2022 年 7 月開始運作。

目前三菱瓦斯化學年產 5000 公噸以上的 Iupizeta EP。由於市場需求增加，為求原料供應穩定，決定成立合資公司並強化現有工廠的產能。

手機鏡頭由高折射率鏡片與低折射率鏡片所構成。在手機鏡頭所使用的高折射率鏡片方面，三菱瓦斯化學全球市占率約 8 成。