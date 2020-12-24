〈特管辦法擬放寬〉朝三大方向修訂 最快年底前有望公布

衛服部從前年開始推動特管辦法，滿足百萬名癌症病患需求，衛服部近期擬調整特管辦法方向，包括建立細胞保存庫、強化追蹤病人及開放適應症範圍等三大方向，新修正的特管辦法最快年底前公布。

特管辦法執行超過兩年，目前國內共開放 6 大類細胞治療項目，包括自體免疫細胞治療、自體脂肪幹細胞移植、自體纖維母細胞移植、自體軟骨細胞移植、自體周邊血幹細胞移植、自體骨髓間質幹細胞移植等，並已通過 54 件多以免疫細胞治療癌症為主。

衛服部近期也擬放寬特管辦法條件，其中，擴大適應症範圍方面，目前癌症患者多為取自體細胞進行修復，衛服部擬有條件開放異體幹細胞移植，患者可使用他人、較健康的細胞來治療。

細胞保存庫部分，由於癌症、關節損傷的細胞治療居多，細胞需分次在病患上進行注射、修復，但為降低病患負擔，採一次性取出細胞後，再分次進行治療，因此細胞保存庫需要合法營運。衛服部去年開始建立國家整合型生物資料平台，已整合 25 家醫療院所，明年拚提升至 30 家以上，可望提供業界 50 萬筆資料。

至於強化追蹤病人部分，衛服部認為，未來病患進行細胞治療需要資料登錄，藉此追蹤各家醫院執行狀況，待細胞治療有更多病患、技術更成熟時，數據有望銜接。